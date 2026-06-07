Parque Aguirre: conducía presuntamente ebrio, circuló en contramano y terminó hospitalizado

El siniestro ocurrió durante la madrugada en la zona este de la Capital. El conductor no pudo ser identificado en el lugar por sus dificultades para hablar y mantenerse en pie.

Hoy 15:00

Un motociclista resultó herido durante la madrugada de este domingo tras protagonizar un derrape en la zona este de la ciudad Capital, mientras circulaba en contramano y en presunto estado de ebriedad.

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El siniestro vial ocurrió alrededor de las 5.20, en la intersección de Pastor Mujica y Costa Atlántica, en el acceso al Parque de los Niños.

Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 1 fueron alertados sobre el hecho y se dirigieron al lugar. Al llegar, encontraron a un hombre tendido sobre la calzada, con lesiones y en evidente estado de intoxicación alcohólica.

De acuerdo con los datos aportados por testigos, el sujeto se desplazaba en una motocicleta Gilera Smash 110 cc, de color gris y sin chapa patente colocada, cuando ingresó a calle Pastor Mujica en sentido contrario.

Por causas que se investigan, el conductor perdió el control del rodado, cayó pesadamente sobre el pavimento y sufrió diversas lesiones.

Personal de emergencias médicas asistió al motociclista en el lugar y luego dispuso su traslado al Hospital Regional para una evaluación de mayor complejidad.

Las autoridades indicaron que no fue posible identificarlo en el sitio del accidente, ya que se encontraba con serias dificultades para hablar y mantenerse en pie.

La motocicleta fue secuestrada preventivamente y trasladada a la sede policial. En el caso intervino la fiscal de turno por Delitos Comunes, Dra. Fernanda Vittar, quien ordenó el examen médico correspondiente y las actuaciones legales de rigor.