En el Día del Periodista, Villarruel destacó el rol de la prensa y marcó diferencias con Milei

La vicepresidenta reivindicó la importancia de un periodismo que investigue y controle al poder. Sus declaraciones contrastaron con las críticas que el Presidente suele dirigir a medios y periodistas.

Hoy 15:53

En el marco de las celebraciones por el Día del Periodista, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que destacó la función de la prensa en la vida democrática y dejó una postura que fue interpretada como distinta a la que suele expresar el presidente Javier Milei respecto de los medios de comunicación.

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A través de una publicación, la titular del Senado envió un saludo a los trabajadores de prensa y resaltó el valor de quienes ejercen la profesión con compromiso y responsabilidad.

"En el Día del Periodista quiero saludar especialmente a quienes viven esta profesión como un servicio y no como una herramienta de operaciones, extorsión o propaganda", expresó la vicepresidenta.

En otro tramo de su mensaje, Villarruel sostuvo que la Argentina necesita un periodismo que contribuya a la búsqueda de la verdad y al control de los distintos poderes del Estado. En ese sentido, remarcó la importancia de contar con profesionales que investiguen, formulen preguntas y mantengan una actitud crítica frente a la realidad.

La vicepresidenta también cuestionó a quienes, según su visión, construyen relatos alejados de las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía, al señalar que existen sectores que "esconden la realidad que viven millones de argentinos".

Las declaraciones se produjeron en un contexto en el que el presidente Milei mantiene frecuentes enfrentamientos públicos con periodistas y medios de comunicación. El mandatario suele utilizar sus redes sociales y apariciones públicas para cuestionar coberturas periodísticas y criticar a distintos referentes del sector.

Villarruel también se refirió a las dificultades que enfrenta la profesión en la actualidad y destacó la importancia de sostener las convicciones frente a distintas presiones.

"Muchas veces lo más difícil no es decir la verdad, sino sostenerla cuando aparecen las presiones, las campañas de desprestigio o los ataques coordinados contra quien piensa distinto", manifestó.

El mensaje fue interpretado por diversos sectores como una reivindicación del papel del periodismo en el sistema democrático y como una señal de diferenciación dentro del oficialismo en una fecha especialmente significativa para quienes ejercen la actividad periodística en el país.