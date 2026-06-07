Perú votó en una elección histórica y el país espera una definición voto a voto entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Los peruanos acudieron este domingo a las urnas para elegir a su próximo presidente. Los primeros sondeos difundidos tras el cierre de los comicios muestran un empate técnico entre los dos candidatos que disputan el balotaje.

Hoy 19:26

El pueblo peruano participó este domingo de una de las elecciones más trascendentales de los últimos años al acudir a las urnas para definir quién gobernará el país entre 2026 y 2031. La segunda vuelta presidencial enfrentó a Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, y a Roberto Sánchez, referente de Juntos por el Perú, en una contienda marcada por la polarización política y la incertidumbre sobre el resultado final.

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Tras el cierre de las mesas de votación, los primeros sondeos a boca de urna reflejaron una elección extremadamente ajustada. El flash electoral de Ipsos otorgó a Fujimori el 50,7% de los votos frente al 49,3% de Sánchez, mientras que la medición de Datum mostró una diferencia aún menor: 50,53% contra 49,47%. Debido al escaso margen entre ambos candidatos, las consultoras hablaron de un empate técnico y evitaron proclamar un ganador.

La elección estuvo atravesada por el fuerte desgaste que vive la política peruana desde hace años. En la última década, el país tuvo una sucesión de presidentes, destituciones, renuncias y crisis institucionales que alimentaron el descontento de la población y erosionaron la confianza en las instituciones. De hecho, quien resulte vencedor se convertirá en el noveno o décimo presidente peruano en apenas diez años, según distintos análisis sobre la inestabilidad política del país.

La disputa enfrentó a dos proyectos políticos completamente distintos. Por un lado, Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, llegó al balotaje con una propuesta centrada en la seguridad, el fortalecimiento del modelo económico de libre mercado y la continuidad de las políticas económicas vigentes. Se trata además de su cuarto intento por alcanzar la presidencia peruana.

Del otro lado apareció Roberto Sánchez, exministro y dirigente de izquierda vinculado al espacio político del expresidente Pedro Castillo. Durante la campaña propuso reformas estructurales, una nueva Constitución y una mayor participación del Estado en la economía, obteniendo un importante respaldo en regiones rurales y sectores populares.

La campaña estuvo dominada por temas como la inseguridad, el avance del crimen organizado, la corrupción y la crisis económica. Estos problemas se transformaron en las principales preocupaciones de los votantes y terminaron definiendo buena parte del debate electoral.

Ante la paridad reflejada en los primeros sondeos, los candidatos evitaron proclamarse vencedores y optaron por esperar los resultados oficiales. Los organismos electorales comenzaron el escrutinio tras el cierre de los comicios, aunque distintos medios y analistas advirtieron que, debido a la escasa diferencia entre ambos postulantes, la definición podría demorarse varias horas e incluso días hasta que se contabilice la totalidad de los votos.

La jornada electoral fue seguida con atención en toda América Latina, ya que el resultado definirá el rumbo político y económico de uno de los países más importantes de la región en un contexto marcado por la polarización y el creciente malestar social.