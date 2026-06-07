En el Día del Periodista, Milei volvió a apuntar contra la prensa y se diferenció del resto de la dirigencia

El Presidente compartió en redes sociales un mensaje crítico hacia los medios de comunicación. En contraste, dirigentes oficialistas y opositores destacaron la importancia de la libertad de prensa y el trabajo periodístico.

Hoy 21:06

El Día del Periodista estuvo marcado este domingo por mensajes de reconocimiento de dirigentes de distintos espacios políticos, aunque el presidente Javier Milei volvió a diferenciarse al compartir publicaciones críticas hacia la prensa. Mientras referentes del oficialismo y la oposición destacaron el valor de la libertad de expresión, el mandatario retomó uno de los ejes más recurrentes de su discurso contra los medios de comunicación.

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A través de sus redes sociales, Milei replicó una publicación del director general de la Fundación Libertad y Progreso, Agustín Etchebarne, en la que se defendía la existencia de libertad de prensa en la Argentina a partir de las críticas que distintos medios realizan contra el Gobierno nacional.

En el mensaje compartido por el Presidente se hacía referencia a una columna publicada en el diario La Nación, donde se cuestionaba su gestión. “Hoy se insulta al Presidente en los principales diarios del país. Y no pasa nada. Eso, precisamente, es libertad de prensa”, señalaba el texto que fue difundido por el mandatario.

La postura del jefe de Estado contrastó con la de otros referentes políticos que eligieron dedicar mensajes de reconocimiento a los trabajadores de prensa. El expresidente Mauricio Macri destacó que la libertad de expresión y de prensa constituyen pilares fundamentales de la democracia y deseó que los periodistas puedan desarrollar su labor “seguros y en libertad”.

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel saludó a quienes ejercen el periodismo “como un servicio” y sostuvo que la Argentina necesita profesionales que investiguen, pregunten e incomoden cuando sea necesario.



En tanto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof destacó a quienes informan con responsabilidad y mantienen su compromiso con la verdad.

También se sumaron a los saludos el dirigente radical Mario Negri, quien remarcó que “la libertad de expresión no se negocia”, y el exembajador Diego Guelar, que reivindicó la pluralidad de voces y recordó el legado de Mariano Moreno.

La discusión se produjo además en un contexto de tensión entre el Gobierno y distintos sectores del periodismo. En los últimos días, entidades como FOPEA, ADEPA y la Academia Nacional de Periodismo expresaron preocupación por el clima de confrontación y los ataques contra trabajadores de prensa.

De hecho, el último informe difundido por FOPEA registró 278 agresiones contra periodistas durante el último año y señaló que una parte significativa de esos episodios estuvieron vinculados a expresiones provenientes del presidente Javier Milei, en medio de una relación cada vez más conflictiva entre el Gobierno nacional y los medios de comunicación.