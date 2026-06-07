Conmoción en Quimilí: murió un adolescente de 17 años tras sufrir un accidente en moto

José María Gerez había sufrido un grave traumatismo de cráneo luego de derrapar mientras circulaba por avenida Avellaneda. Permanecía internado en terapia intensiva en el CIS Banda.

Hoy 21:31

La comunidad de Quimilí se encuentra conmocionada tras conocerse el fallecimiento de José María Gerez, un joven de 17 años que permanecía internado en estado crítico luego de protagonizar un grave accidente de tránsito.

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El siniestro ocurrió días atrás cuando el adolescente circulaba en motocicleta por avenida Avellaneda y, por causas que se investigan, perdió el control del rodado y derrapó. Como consecuencia de la caída, impactó violentamente contra el pavimento y sufrió un severo traumatismo encéfalo-craneano.

Tras recibir las primeras atenciones médicas en Quimilí, el joven fue derivado al Centro Integral de Salud (CIS) Banda, donde quedó internado en la unidad de terapia intensiva debido a la gravedad de las lesiones.

Durante varios días, familiares, amigos y vecinos mantuvieron la esperanza de una recuperación, impulsando cadenas de oración y expresando mensajes de apoyo a través de las redes sociales.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el personal médico, durante la noche del domingo se confirmó el fallecimiento del adolescente.

La noticia generó un profundo pesar en Quimilí, donde numerosas personas expresaron sus condolencias y acompañamiento a la familia de José María en este difícil momento.