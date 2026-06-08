La Banda: aprehenden a un hombre y secuestran marihuana en un operativo

El procedimiento se realizó durante la madrugada en el barrio Villa Nueva y permitió incautar droga, un motovehículo y teléfonos celulares, tras la intervención de distintas unidades policiales.

Hoy 08:09

Un operativo de rutina llevado a cabo en el barrio Villa Nueva por personal del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 4 culminó con la aprehensión de un hombre y el secuestro de marihuana, un motovehículo y teléfonos celulares.

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El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 01:30 de la madrugada del domingo 7 de junio, cuando efectivos del Escuadrón Táctico Motorizado realizaban recorridos preventivos en la zona de Primer Pasaje y Amadeo Jacques. En ese contexto, los uniformados observaron a dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta y que intentaron retirarse al advertir la presencia policial.

Ante esta actitud, los efectivos procedieron a interceptarlos e identificarlos. Durante la inspección del rodado, una motocicleta marca Cerro de 110 cilindradas, detectaron en el interior del baúl una sustancia vegetal con características similares al cannabis.

Debido a la presencia de familiares de los involucrados, cuya intervención dificultaba el normal desarrollo del procedimiento, se dispuso el traslado de las actuaciones a la Comisaría Comunitaria N°13.

Posteriormente, intervino personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, que realizó las pruebas de orientación de campo sobre la sustancia secuestrada. El análisis confirmó que se trataba de marihuana, con un peso total de 32,79 gramos.

Tras ser informada de los resultados, la fiscal de turno dispuso la aprehensión de un hombre de 31 años y el secuestro de la sustancia estupefaciente, el motovehículo utilizado y los teléfonos celulares hallados durante el procedimiento. Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Justicia.