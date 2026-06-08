Elecciones en Perú: los resultados finales de la votación se conocerán a mediados de julio

Lo informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en medio de una cerrada votación entre el izquierdista Roberto Sánchez y la derechista Keiko Fujimori.

Hoy 08:13

Los resultados finales de las elecciones presidenciales en Perú, que disputaron la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, se conocerán a mediados del julio próximo, poco antes de la transferencia del mando en el país, informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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Según un conteo rápido de Ipsos y Transparencia Internacional, Sánchez obtendría el 50,3 por ciento y Keiko un 49,7. Pero la diferencia está dentro del margen de error de 1,9 por ciento, según explicó Alfredo Torres, titula de Ipsos.

La vocera del JNE, Grecia Rentería, explicó a periodistas que la proclamación de las cifras al cien por ciento se retrasará por la introducción del nuevo proceso obligatorio de recuentos de votos en los casos de mesas impugnadas o con observaciones.

“(La proclamación) para la segunda vuelta es a mediados de julio, debido a que hay todo un proceso nuevo, que es el recuento de votos”, remarcó Rentería antes de precisar que durante estas elecciones las actas con observaciones se han incrementado en más de un 50 % en relación a comicios anteriores.

Reiteró que esto “básicamente hace que la proclamación se demore un poco más por este mecanismo de recuento de votos, teniendo en cuenta que el Jurado Nacional (de Elecciones) es garantista de derechos”.

Al respecto, el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, declaró este sábado en la emisora RPP que espera “que no haya tantas actas observadas” en los comicios del domingo.

“Por más que parezca simple la operación matemática, o el registro de los guarismos en el acta de escrutinio, siempre hay algunos problemas, ya que hay un porcentaje de actas observadas que va a un ida y vuelta entre la primera instancia, y si no queda satisfecho el personero tiende a apelar, y llega al Jurado Nacional de Elecciones”, explicó el funcionario. Pachas remarcó que este procedimiento “es lo que retrasa, y por eso han calculado, más o menos, la quincena” de julio para conocer los resultados finales de las elecciones.