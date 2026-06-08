Investigan la muerte de un joven apuñalado durante una gresca en La Banda

El trágico hecho ocurrió durante la madrugada en el barrio Bajo de Vértiz. Otro hombre permanece internado con graves lesiones en la cabeza.

Hoy 09:46

Un violento episodio ocurrido durante la madrugada de este lunes en la ciudad de La Banda terminó con un joven muerto por heridas de arma blanca y otro hombre hospitalizado con graves lesiones en la cabeza.

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La víctima fatal fue identificada como Lucas Roldán. Según las primeras averiguaciones, el hecho se registró alrededor de las 4.15, en inmediaciones de calle Aconcagua al 600, en el barrio Bajo de Vértiz.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, todo habría comenzado cuando un joven se presentó en un domicilio del sector. Al abrirse la puerta, el recién llegado habría extraído un arma blanca con intenciones de agredir al morador y a su acompañante, logrando además sustraer un teléfono celular antes de darse a la fuga a pie.

Ante esa situación, el damnificado por el presunto robo inició una persecución que terminó a los pocos metros. En plena vía pública se habría desatado una gresca entre ambos involucrados, durante la cual uno de ellos habría utilizado bloques de ladrillo para golpear violentamente en la cabeza al hombre que lo perseguía.

El desenlace fatal se conoció poco después, cuando Lucas Roldán llegó hasta una vivienda ubicada en inmediaciones de calles La Rioja y Guido Spano, presentando graves heridas punzo-cortantes. Pese a los intentos por asistirlo, el joven se descompensó y murió en el lugar.

Profesionales del Centro Integral de Salud Banda (CISB) constataron el deceso. En tanto, el otro protagonista de la pelea fue identificado como Pablo Alejandro Sayago, de 29 años, domiciliado en el barrio Sarmiento.

Sayago fue trasladado de urgencia al mismo centro de salud, donde fue asistido por traumatismos en el cráneo. El médico de guardia le practicó las curaciones correspondientes y solicitó estudios de alta complejidad, entre ellos radiografías y una tomografía computada, para determinar la gravedad de las lesiones.

En el caso interviene personal de la Comisaría Comunitaria N° 13. Debido a la gravedad del hecho, también trabajaron efectivos de la División Homicidios y Delitos Complejos, personal de Policía Científica y el médico policial de turno, quienes realizaron pericias.

La investigación continúa en curso y busca establecer con precisión cómo se inició la secuencia, cuál fue la participación de cada involucrado y las responsabilidades penales correspondientes.