El gobernador Elías Suárez encabezó una importante reunión de gabinete ampliada

El equipo de gobierno repasó las principales prioridades de gestión, con foco en obras educativas e hídricas, capacitación laboral, modernización del Estado y fortalecimiento de los servicios esenciales en toda la provincia.

Hoy 12:41

El gobernador Elías Suárez presidió este lunes por la mañana una reunión del gabinete provincial ampliada, donde se abordó una extensa agenda de temas sobre las prioridades de la gestión en cada una de las áreas de Gobierno.

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El mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; ministros, secretarios y subsecretarios. Además de otras autoridades de organismos responsables de la ejecución de las acciones que lleva adelante la provincia.

Durante el encuentro, que se desarrolló en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, se establecieron como puntos destacados las obras de infraestructura educativa que impactan en un total de 47 establecimientos ubicados en todo el mapa santiagueño, de los cuales 7 son edificios completamente nuevos. Además de otros 25 proyectos que están en plena ejecución y 15 que ya se encuentran próximas a finalizar.

Las siete obras mencionadas, financiadas íntegramente por la provincia, se encuentran ubicadas en los departamentos Capital, Belgrano, Robles, Taboada, Choya, Silípica y Moreno.

También se trató como un punto destacado el programa de proyectos para garantizar el suministro de agua potable a miles de pobladores en distintos puntos del territorio.

Se remarcó entre las obras hídricas más importantes la puesta en marcha de plantas potabilizadoras en los departamentos Copo, Belgrano, Loreto, Banda y Salavina.

Otro de los puntos importantes abordado por el gabinete fue el exitoso Programa de Formación y Capacitación para Jóvenes “Santiago crece con vos”.

En ese ítem se informó sobre la ejecución de un total de 57 programas de capacitación en 24 localidades, con 4.200 jóvenes que ya se encuentran ampliando sus conocimientos en diferentes oficios y profesiones.

De igual manera se hizo especial hincapié en la búsqueda de soluciones concretas para los comprovincianos a través de las plataformas integradas al Estado, con el objetivo de potenciar las capacidades de gestión y brindar más y mejor información a los ciudadanos.

A lo largo de este importante encuentro se trataron temas también referidos a la ejecución del presupuesto provincial, garantizando el manejo equilibrado, ordenado y eficiente de los recursos.

Además, se ratificó la decisión de afianzar los servicios esenciales indelegables del Estado, tales como educación, salud y seguridad en todo el territorio.

En ese sentido, se destacó la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas en las diferentes áreas, con la premisa de mejorar el trabajo para lograr resultados más efectivos y eficientes en favor de la población.

En cuanto a la actividad productiva, fue ratificado el apoyo a la producción, con especial énfasis en el trabajo impulsado a través de las Agencias de Desarrollo Territorial.

En ese marco, se mencionó como punto fundamental para consolidar el crecimiento de la provincia la reciente firma de convenio con el Consejo Federal de Inversiones, para acceder a una importante línea de financiamiento para el sector privado.

Además, se resaltó el diálogo institucional como tema relevante en esta mesa encabezada por el gobernador, donde se valoraron los avances conseguidos a través del Consejo Económico y Social y la ejecución de políticas sociales con especial mirada en los sectores más vulnerables.