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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUN 2026 | 18º
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Claudio Barrelier recibió el alta médica y quedó nuevamente a disposición de la Justicia

Desde el Servicio Penitenciario informaron que el acusado evoluciona favorablemente. La investigación continúa con otros sospechosos bajo análisis.

Hoy 12:18
Claudio Barrelier

El Servicio Penitenciario Córdoba (SPC) confirmó que Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, recibió el alta y "mantiene un buen estado de salud".

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Días después de su detención, en el marco de la causa que investiga el brutal crimen de la adolescente en Córdoba, se dio a conocer que Barrelier debió ser sedado debido a que en los controles médicos y psicológicos periódicos "se detectó la presencia de ideas y pensamientos suicidas".

Durante los siguientes días estuvo internado en el Hospital Modular, que funciona en el Complejo Carcelario N°1 de Bouwer, "bajo estricta custodia del Grupo Especial Antinarcóticos y Requisa (G.E.A.R.), unidad táctica de élite del SPC".__IP__

Este lunes, tras nuevas pericias, las autoridades comunicaron que recibió el alta y que "mantiene un buen estado de salud". De este modo el fiscal Raúl Garzón podría solicitar una nueva indagatoria.

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