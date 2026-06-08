Marruecos sufre por Abde: se lesionó en un amistoso y está cerca de perderse el Mundial

El delantero del Betis salió entre lágrimas ante Noruega tras una lesión en la rodilla derecha. Los primeros estudios encendieron las alarmas a pocos días del debut ante Brasil.

Hoy 14:46

Marruecos recibió una pésima noticia en la recta final de su preparación para el Mundial 2026. Abde Ezzalzouli, una de las figuras del seleccionado africano, sufrió una lesión en la rodilla derecha durante el amistoso ante Noruega y está con un pie afuera de la Copa del Mundo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El delantero del Betis había sido protagonista minutos antes al asistir a Brahim Díaz para el 1-0 transitorio en Nueva Jersey. Sin embargo, poco después quedó involucrado en una jugada fortuita que encendió todas las alarmas.

La acción se produjo en medio de un tiro de esquina. Alexander Sorloth forcejeó con Chadi Riad para ganar la posición y el defensor marroquí terminó cayendo sobre la pierna derecha de Abde.

El atacante se desplomó de inmediato dentro del área, con evidentes gestos de dolor. El cuerpo médico de los Leones del Atlas ingresó rápidamente para asistirlo y, aunque intentó continuar en cancha, no pudo sostenerse por el dolor en la articulación.

Finalmente, fue reemplazado entre lágrimas, una imagen que generó enorme preocupación en el cuerpo técnico y en todo Marruecos.

Los primeros estudios no fueron alentadores. Según los datos difundidos, Abde padece un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla, una lesión que en condiciones normales demanda entre tres y cuatro semanas de recuperación.

Ese plazo lo dejaría prácticamente afuera del Mundial, teniendo en cuenta que Marruecos debutará en apenas cinco días ante Brasil, en Nueva Jersey.

De todos modos, el seleccionado marroquí realizará nuevos estudios en las próximas horas para confirmar el diagnóstico y definir si el futbolista queda definitivamente descartado.

La situación se suma a una serie de lesiones que vienen golpeando a distintos seleccionados en los amistosos previos al Mundial. En los últimos días, Brasil perdió a Wesley por un desgarro y Escocia sufrió la lesión de rodilla de Billy Gilmour.

Marruecos también sigue de cerca la evolución de Noussair Mazraoui, afectado por una luxación de hombro. El futbolista de Manchester United es una pieza importante en la defensa y podría estar fuera alrededor de diez días, aunque el cuerpo médico mantiene la esperanza de que llegue al debut.

Con el estreno ante Brasil cada vez más cerca, el equipo africano atraviesa horas de máxima preocupación. La posible baja de Abde representa un golpe fuerte para una selección que llegaba con expectativas y ahora deberá rearmarse en plena cuenta regresiva mundialista.