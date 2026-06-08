La Selección tendrá su último entrenamiento antes de Islandia: la formación que piensa Scaloni

El equipo argentino trabajará en Alabama antes del segundo amistoso previo al Mundial 2026. Lionel Scaloni hablará en conferencia y podría dar señales sobre los lesionados y el posible regreso de Messi.

Hoy 14:51

La Selección Argentina tendrá este lunes su último entrenamiento antes del amistoso ante Islandia, en la recta final de la preparación para el Mundial 2026. Después del triunfo por 2-0 ante Honduras, el equipo de Lionel Scaloni se trasladó desde Texas hacia Alabama, sede del próximo compromiso.

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La práctica se desarrollará en el Jordan–Hare Stadium de Auburn, donde la Albiceleste enfrentará a Islandia en su último ensayo antes de enfocarse de lleno en el debut mundialista.

Antes del entrenamiento, Scaloni hablará en conferencia de prensa y se espera que brinde detalles sobre el estado físico de los futbolistas que todavía arrastran molestias y no pudieron trabajar con normalidad durante los últimos días.

Uno de los puntos de atención será Lionel Messi, quien podría sumar minutos ante Islandia después de haber sido preservado en el amistoso frente a Honduras. La decisión dependerá de la evolución física del capitán y de la evaluación final del cuerpo técnico.

La buena noticia para la Selección llegó el domingo con la reincorporación de Nicolás Paz a los trabajos a la par del grupo. El mediocampista ofensivo se recuperó de un golpe en la rodilla y pudo entrenarse por primera vez con normalidad desde el inicio de la concentración.

El cuerpo técnico también sigue de cerca la evolución de otros futbolistas que vienen siendo administrados desde lo físico, en una etapa en la que Scaloni busca evitar riesgos antes del comienzo de la Copa del Mundo.

Tras la victoria ante Honduras, el entrenador podría realizar cambios en la alineación titular para darle rodaje a jugadores que no sumaron minutos o que necesitan ritmo antes del debut.

El amistoso ante Islandia será la última prueba formal para Argentina antes del estreno en el Mundial 2026, donde el equipo nacional comenzará la defensa del título conseguido en Qatar.

Con la mira puesta en llegar con el plantel en las mejores condiciones, Scaloni utilizará el entrenamiento de este lunes para terminar de definir la formación y ajustar detalles futbolísticos de cara a una semana decisiva.