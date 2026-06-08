Mario Benavente será presentado como candidato del Frente Cívico para la Capital

El actual secretario de Coordinación de Gabinete municipal será oficializado este miércoles en un acto previsto para las 16 en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Hoy 15:07

Según trascendió desde altas fuentes del Frente Cívico por Santiago, el espacio político ya definió a quien representará su proyecto para la Municipalidad de la Capital. Se trata del ingeniero Mario Ramón Santiago Benavente, actual secretario de Coordinación de Gabinete de la comuna capitalina.

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La presentación oficial está prevista para este miércoles 10 de junio a las 16, en el salón del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, donde será dado a conocer públicamente como la figura elegida para encabezar la propuesta del oficialismo en la ciudad.

Dentro del espacio político destacan que la designación responde a una trayectoria construida durante décadas en la administración pública y a un perfil técnico orientado a la gestión. Fuentes partidarias lo describen como un verdadero “arquitecto de la gestión”, capaz de garantizar la continuidad del modelo impulsado por el Frente Cívico en la Capital.

Benavente inició su carrera en la Municipalidad de la Capital en 1989, desempeñándose en distintas áreas vinculadas a la administración y los sistemas informáticos. A lo largo de los años ocupó cargos como Programador, Jefe de Personal, Jefe de Sistemas y Director de Informática, funciones que desarrolló hasta 2004.

Posteriormente, en 2005, dio el salto al ámbito provincial al asumir como Director General de Informática de la Provincia, consolidando un perfil técnico especializado en innovación y modernización de procesos administrativos.

Desde 2021, además, conduce de manera ad honorem el Instituto Tecnológico de Santiago del Estero (ITSE), institución desde la cual impulsó iniciativas vinculadas a la formación tecnológica y al desarrollo de nuevas herramientas para la gestión pública.

En el oficialismo consideran que esa experiencia constituye uno de los principales atributos de su candidatura, al entender que combina conocimiento del territorio, experiencia administrativa y una fuerte impronta en materia de modernización tecnológica.

La presentación del miércoles busca dar a conocer a Benavente no solo como un funcionario de carrera, sino como el hombre capaz de liderar la continuidad de un proyecto político histórico.