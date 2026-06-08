Llamil Abdala se posiciona como el candidato del Frente Cívico para La Banda

El actual subsecretario de Industria de la Provincia aparece como la figura elegida por el oficialismo para encabezar la propuesta electoral en la ciudad.

Hoy 15:21

El escenario político de La Banda comienza a tomar forma de cara a las próximas elecciones municipales y, según altas fuentes del oficialismo provincial, el nombre que surge con fuerza para representar al Frente Cívico por Santiago es el de Llamil Abdala, actual subsecretario de Industria de la Provincia, quien sería presentado oficialmente como candidato el próximo lunes 15 de junio.

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De acuerdo con la información trascendida, la elección de Abdala responde a la búsqueda de una figura con capacidad de consenso que permita consolidar la unidad de los distintos sectores del peronismo local y del radicalismo que integran el proyecto de concertación impulsado por el oficialismo provincial.

Vecino de la ciudad bandeña, donde reside junto a su esposa y sus cinco hijos, Abdala cuenta con una extensa trayectoria vinculada al trabajo comunitario y social. Su nombre está asociado a diversas iniciativas orientadas a la inclusión y la asistencia de personas con discapacidad.

Es socio fundador y presidente de la Asociación VAY y de la Fundación Khalil, entidades que desarrollan una importante labor en la atención, acompañamiento y defensa de los derechos de niños y jóvenes con discapacidad, acciones que le otorgaron un amplio reconocimiento dentro de la comunidad.

Además de su actividad social, Abdala posee experiencia en la arena electoral. En 2022 fue candidato del Frente Cívico en las elecciones municipales de La Banda, donde logró un destacado desempeño en una ciudad históricamente compleja para las aspiraciones electorales del oficialismo provincial.

Dentro del espacio político consideran que su perfil combina gestión, compromiso social y capacidad de articulación, características que lo posicionan como una de las principales apuestas del Frente Cívico para intentar fortalecer su presencia en la segunda ciudad más importante de la provincia.