Un conversatorio abordará el legado de Ramón Carrillo a 70 años de su fallecimiento

Invitan a la comunidad a participar del evento "Estado, salud y justicia social: el legado de Ramón Carrillo", este miércoles 10 de junio a las 17 horas.

Hoy 17:13

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) invita a participar del conversatorio "Estado, salud y justicia social: el legado de Ramón Carrillo", a desarrollarse en el marco de los 70 años del fallecimiento de una figura fundamental en la salud pública argentina y primer ministro de Salud de la Nación.

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La actividad, organizada por la carrera de Licenciatura en Historia en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia y con el auspicio del Consejo General de Educación, se realizará este miércoles 10 de junio, a las 17, en el Auditorio Dr. Ramón Carrillo (Av. Belgrano Sur 2050).

El encuentro propone reflexionar sobre la vigencia de su pensamiento y de sus aportes en torno a las políticas públicas, el acceso a la salud, la justicia social y el papel del Estado en la construcción de una sociedad más equitativa.

Participarán como disertantes el Mg. Pablo Cabrera, la Dra. Yanina Bustos y el Dr. Ramiro Gogna, quienes abordarán distintas dimensiones del legado de Carrillo desde una perspectiva histórica, sanitaria y social.

La propuesta está destinada a estudiantes, docentes, profesionales de la salud, investigadores y a toda la comunidad interesada en debatir y profundizar sobre una figura clave de la historia argentina contemporánea. La actividad contará con puntaje docente, será de entrada libre y gratuita y se entregarán certificados de asistencia.

Desde la organización destacaron que este espacio busca promover el intercambio de saberes entre distintos campos disciplinares y contribuir a una reflexión colectiva sobre desafíos que continúan interpelando a la sociedad actual. Por ello, se invita especialmente a la comunidad santiagueña a participar de esta propuesta abierta, que recupera el legado de uno de los principales referentes de la salud pública argentina.