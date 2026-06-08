Cristina Kirchner recurrió a la Corte Suprema para evitar el decomiso de bienes de sus hijos

La expresidenta presentó un recurso de queja ante el máximo tribunal contra la decisión del Tribunal Oral Federal 2 en la causa Vialidad.

Hoy 17:50

Cristina Fernández de Kirchner acaba de presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia en contra del decomiso que puso en marcha el Tribunal Oral Federal 2, en el marco de la causa Vialidad por la que cumple seis años de condena, bajo la modalidad de prisión domiciliaria en San José 1111.

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En el escrito solicitó que se haga lugar al planteo directo ante el Máximo Tribunal, con el propósito de impugnar la ejecución de las propiedades pertenecientes a Máximo y Florencia Kirchner.

A la vez, la defensa de la ex presidenta destacó que el Ministerio Público Fiscal conserva la facultad de identificar nuevos bienes que satisfagan las condiciones fijadas para el recupero.

El abogado de Cristina Fernández, Carlos Beraldi, sostuvo que “la primera cuestión federal planteada en el recurso denegado se relaciona con una grave violación al derecho de propiedad y al principio de legalidad sustantiva.”

Agregó que en este caso “se llevó a cabo una exégesis extensiva del instituto del decomiso, contraria a la literalidad del artículo 23 del Código Penal y los propios precedentes del TOF 2 y la Cámara Federal de Casación”.

En el mismo sentido, el defensor expresó su rechazo porque “se habilitó que esta sanción recaiga ya no sobre los instrumentos, el producto o el provecho del delito, sino sobre activos de origen lícito y dispensando a la parte acusadora de acreditar la vinculación directa entre los bienes, cuyo desapoderamiento se postula, y el hecho enjuiciado”.

Los bienes de Máximo y Florencia Kirchner

La defensa de CFK rechaza el decomiso de un conjunto de 19 bienes cedidos por la exmandataria a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, porque considera que lesiona el derecho de propiedad y el principio de inocencia

El TOF 2 validó el pedido de la fiscalía que los incluyó en el listado de los activos a recuperar porque “fueron adquiridos por las personas condenadas, dentro del período temporal delimitado por el Tribunal”.

Además, los abogados de la familia Kirchner sostuvieron que “no se ha producido una sola medida probatoria que permita afirmar que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner son el producto o el provecho del delito enjuiciado”.

Como parte de sus argumentos remarcaron que las propiedades que pretenden ser decomisadas “fueron adquiridas por sus progenitores a título oneroso (no por medio de liberalidades) con activos de origen legal y a través de operaciones genuinas y lícitas”.

Los hijos de la expresidenta quieren conservar 19 bienes, que incluyen 10 departamentos y 2 casas en Río Gallegos, y varios terrenos ubicados en Lago Argentino, provincia de Santa Cruz.