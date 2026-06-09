Imágenes del meteorito sorprenden a Nueva York y otros estados del noreste

Las autoridades analizan imágenes y videos de un meteorito que sorprendió a Nueva York, evaluando su trayectoria y características con enfoque técnico.

Hoy 05:17

En la madrugada de este sábado, un posible meteorito sorprendió a los habitantes del norte de Nueva York, específicamente cerca de Buffalo, cuando una intensa luz cruzó el cielo alrededor de las 5:15. Este fenómeno fue acompañado de un fuerte destello y una explosión, eventos que fueron registrados por cámaras de seguridad.

Testigos en otras zonas del noreste de Estados Unidos también reportaron el avistamiento de una bola de fuego y sensaciones de vibraciones en ventanas y estructuras, lo que indica la magnitud del fenómeno.

Según reportes de la Sociedad Americana de Meteoros, un meteoro de aproximadamente un metro de ancho ingresó a la atmósfera cerca de la frontera entre Nuevo Hampshire y Massachusetts alrededor de las 2:30 de la tarde, al norte de Boston.

Este evento generó un doble estruendo que sacudió edificios en Massachusetts y Rhode Island, mientras que testigos desde Delaware hasta Montreal informaron sobre explosiones, temblores leves o el avistamiento de una luz intensa en el cielo.

Los especialistas han identificado el fenómeno como un bólido, un tipo de meteoro extremadamente brillante que entra a gran velocidad en la atmósfera y, generalmente, se desintegra antes de impactar la superficie terrestre.

Robert Lunsford, especialista de la Sociedad Americana de Meteoros, afirmó que el objeto era “más grande que una bola de fuego normal” y que su brillo era comparable al de una estrella fugaz, visible incluso en pleno día. Se estima que la energía liberada por este fenómeno equivale a 300 toneladas de TNT.

Sin embargo, a pesar de los numerosos reportes de un posible sismo, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha descartado la actividad sísmica en la zona tras revisar los registros de sus sensores. El portavoz, Steve Sobie, confirmó que no se registraron movimientos asociados al evento.

Los expertos sugieren que es poco probable que el meteorito haya impactado la superficie terrestre. Lunsford explicó que la mayoría de estos cuerpos se desintegran completamente durante su ingreso a la atmósfera, y cualquier fragmento podría haber caído en zonas no habitadas o incluso en el océano. Las autoridades continúan analizando imágenes y videos captados por cámaras de seguridad, satélites y testigos para determinar con mayor precisión la trayectoria y características de este fenómeno celestial.