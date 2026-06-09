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SANTIAGO DEL ESTERO | 09 JUN 2026 | 12º
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Opinión y Actualidad

Crítica de "Iván & Hadoum"

Primer largometraje de Ian de la Rosa, que gira en torno a un hombre transexual y una mujer marroquí que se enamoran en la Almería de los invernaderos y los trabajadores explotados.

Hoy 06:56
Iván & Hadoum

Por Beatriz Martínez
Para Fotogramas

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Si una cosa quedó clara en el pasado Festival de Málaga, es que se puede abordar un tema de una enorme complejidad sin necesidad de subrayar ni de caer en los clichés de las clásicas narrativas 'miserabilistas' de buena parte del cine social. Lo vimos en 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute, en lo que se refiere a los cuidados y al alzhéimer, y en 'Iván & Hadoum', la ópera prima de Ian de la Rosa, que gira en torno a un hombre transexual y una mujer marroquí que se enamoran.

En ningún momento, el conflicto que se plantea se regodeará en cuestiones de identidad, ya que, ambos casos, la tendrán muy clara desde el principio, casi como un acto reivindicativo, algo que no deja de ser un tratado de intenciones por parte del director a la hora de abordar la cuestión transgénero y transcultural. Como en 'Romeo y Julieta', Iván y Hadoum tendrán que enfrentarse a los prejuicios de su entorno, que se convertirá en un personaje más, esa Almería de los invernaderos, de los trabajadores explotados, pero donde también existirá el racismo y transfobia que los condenará. Un cuento moderno arrebatador.

Para aquellos que busquen historias esperanzadoras sobre el género humano.

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