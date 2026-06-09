“Acuerdo en dos o tres días”: Donald Trump dice que la negociación con Irán entró en la fase final

El mandatario estadounidense afirmó que el acuerdo será "muy, muy bueno". Israel e Irán anunciaron el fin de las hostilidades.

Hoy 08:20

El presidente Donald Trump afirmó este martes que la diplomacia estadounidense está en la "fase final" de la negociación de un acuerdo con Irán, después del cese de ataques entre la república islámica e Israel.

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"Estamos en la fase final de lo que será un acuerdo muy, muy bueno", declaró el mandatario norteamericano, y adelantó que podría estar concluido en "dos o tres días".

En tanto, Israel e Irán anunciaron el fin de las hostilidades después de una oleada de ataques, que pusieron en peligro la frágil tregua en la guerra de Oriente Medio.

Trump exhortó a ambos países a poner fin a las hostilidades. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que "el fuego en ese frente está controlado", horas después de que Teherán declarara que había cesado su acción militar.

La república islámica lanzó misiles el domingo en respuesta a la guerra que Israel mantiene en Líbano contra su grupo aliado Hezbolá. El Estado hebreo respondió con ataques, a pesar de los esfuerzos de Trump por disuadir a Netanyahu.

"Si vamos y bombardeamos —algo que podríamos hacer muy fácilmente si queremos, y pasamos otras dos o tres semanas bombardeando—, no les quedará absolutamente nada. Pero no tendrán el estrecho abierto durante meses”, dijo Trump. Y agregó: “Si llevamos a cabo el bombardeo, ya saben, mucha gente va a morir. ¿Quién quiere hacer eso? Yo no”.

Irán ha tratado de extender a Líbano su tregua con Estados Unidos, a pesar de repetidos ataques de ambas partes. Sin embargo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha insistido en que la campaña en Líbano continuará de todos modos, y dijo que Israel golpeará los suburbios del sur de Beirut, dominados por Hezbolá, en represalia por cada bombardeo de ese grupo contra el norte de Israel.

Trump, quien según reportes de la prensa se muestra cada vez más irritado con Netanyahu, había instado a ambas partes a dejar de "disparar". Incluso afirmó que las "negociaciones finales" hacia la paz seguirán adelante "salvo que la ignorancia o la estupidez se interpongan en el camino".

El presidente declaró al sitio de noticias estadounidense Axios que le dijo a Netanyahu: "Bibi, deberías tener cuidado o muy pronto te quedarás solo". No obstante, el primer ministro israelí reveló que ya le dijo a Trump que "Israel tiene pleno derecho a la autodefensa".

El helicóptero norteamericano caído en Ormuz

Un helicóptero del ejército de Estados Unidos se estrelló cerca del estrecho de Ormuz, y el presidente Donald Trump afirmó que los dos tripulantes a bordo no resultaron heridos en el incidente cerca de la estratégica vía marítima, que Irán ha cerrado durante la guerra.

Las causas del accidente seguían sin estar claras el martes por la mañana en Oriente Medio, que aún se recuperaba del intercambio de fuego entre Irán e Israel en la víspera, en el mayor golpe, por el momento, al frágil alto el fuego en la guerra con Irán. La televisión estatal iraní reportó el martes que los ataques israelíes mataron al menos a dos miembros de las unidades de defensa aérea del país.

Trump, hablando con periodistas en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York después de asistir a las Finales de la NBA la noche del lunes, reconoció el accidente. “Los pilotos están bien. Sí", afirmó. "Nadie resultó herido. Vamos a emitir un reporte mañana. Pero los pilotos están bien”.

The New York Times fue el primero en informar de que un helicóptero de ataque Apache del ejército estadounidense cayó cerca del estrecho en circunstancias poco claras. El Comando Central del ejército y el Departamento de Defensa no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.