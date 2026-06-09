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SANTIAGO DEL ESTERO | 09 JUN 2026 | 12º
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Revista

La predicción de Mhoni Vidente para el Mundial 2026: candidatos al título y una inquietante advertencia

La vidente aseguró que España, Portugal y Argentina tienen grandes chances de consagrarse campeones y encendió las alarmas por posibles riesgos durante la competencia.

Hoy 08:43
Moni vidente

A pocos días del inicio del Mundial 2026, las predicciones sobre lo que ocurrirá en la máxima cita del fútbol comenzaron a multiplicarse. Una de las más esperadas era la de la astróloga cubana Mhoni Vidente, que compartió su visión sobre el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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Durante una de sus habituales intervenciones, la vidente se refirió a los posibles candidatos al título y a distintos acontecimientos que, según aseguró, podrían desarrollarse durante la competencia.

Ante la pregunta sobre quién ganará la Copa del Mundo, Mhoni evitó señalar a un único seleccionado. “Si la tendencia continúa, España, Portugal o Argentina ganarán el Mundial”, aseguró.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las advertencias que realizó sobre situaciones ajenas al fútbol. Entre ellas, mencionó la posibilidad de atentados durante el desarrollo del certamen, especialmente en territorio estadounidense.

“No iba a ser tan fácil que definitivamente Donald Trump no iba a pisar callos en Irán, Irak, Pakistán y en la India, en lugares muy fuertes, sin que le tumbaran completamente aviones, sin que le hicieran atentados en aeropuertos, en consulados o si no en los partidos”, expresó.

Además, señaló que ciudades como Houston, Chicago y Miami serían algunas de las más expuestas a este tipo de riesgos y consideró que las autoridades deberían extremar las medidas de seguridad.

Por otra parte, también afirmó que visualiza una mayor circulación de enfermedades durante el período mundialista. Según explicó, podrían registrarse brotes de distintos virus en Estados Unidos, México y Canadá.

Sí creo que va a alcanzar a llegar virus de todas las índoles, del ébola, del hantavirus, del rotavirus a Estados Unidos, a México y a Canadá”, sostuvo.

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