En el Madison Square Garden: Donald Trump fue abucheado durante la tercera final de la NBA

El presidente de Estados Unidos acudió al partido entre New York Knicks y San Antonio Spurs y recibió muestras de desaprobación cuando apareció en imagen.

Hoy 08:45

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue abucheado este lunes por la noche cuando las cámaras lo enfocaron durante el tercer partido de las Finales de la NBA. El mandatario asistió al encuentro entre New York Knicks y San Antonio Spurs en el Madison Square Garden y recibió muestras de desaprobación cuando su imagen apareció en las pantallas del estadio mientras se entonaba el himno estadounidense.

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Los abucheos terminaron cuando, después del mandatario, apareció la bandera de Estados Unidos en las pantallas. A continuación, de las gradas surgieron sonidos de aprobación cuando la voz del estadio comenzó a mostrar a los jugadores de los Knicks.

Es la primera vez que un presidente en funciones se hace presente en un partido de las Finales de la NBA. Durante el encuentro, Trump se ubicó en el palco del propietario de los Knicks, James Dolan, donde estuvo acompañado por su nieta Kai, el asesor personal Boris Epshteyn y los secretarios del gabinete Lee Zeldin, Sean Duffy y Doug Burgum.

En redes sociales, rápidamente se viralizó la reacción del mandatario ante los abucheos: sonrió y realizó el saludo militar. Sin embargo, también circuló el instante en que gesticuló con un puño en alto en señal de celebración, ante un cántico que repetía las siglas del país en inglés: “USA, USA”.

La anticipada presencia de Trump en el evento se tradujo en la implementación de medidas especiales de seguridad en los alrededores del mítico estadio neoyorquino. Por ese motivo, no se instaló ninguna fan zone, a diferencia de los dos primeros partidos de las Finales, jugados en San Antonio (Texas), que quedaron marcados por las importantes concentraciones festivas de los fanáticos de la NBA.

En cambio, el sitio dispuesto para los hinchas fue en el Bryant Park, punto que se encuentra un poco más lejos y afuera del perímetro de seguridad del lugar en el que se llevaría a cabo el partido.

Además, por la presencia del mandatario, las autoridades le solicitaron a quienes tenían entradas para el partido que llegaran al menos dos horas antes del inicio a fin de tener tiempo para someterse a los controles de seguridad dispuestos.

“El mensaje es simple: celebren a los Knicks, pero eviten la zona del Madison Square Garden esta noche si no tienen entrada u otro motivo válido para desplazarse hasta allí”, declaró la jefa de la policía neoyorquina, Jessica Tisch.

Durante el partido, se difundió otro video que muestra al presidente estadounidense en el palco del Madison Square Garden en el que se lo vería durmiendo en su asiento durante el evento deportivo que terminó con victoria para San Antonio Spurs por 115 a 111, dejando la serie abierta 2-1 en favor de New York Knicks.

Se trató del tercer juego de las Finales de la NBA. Los primeros dos partidos fueron victorias para los Knicks, en Texas: 105-95, en el primer juego, y 105-104, el segundo.

El evento de este lunes por la noche representa además una fecha especial para la franquicia de Nueva York debido a que disputan unas Finales de la NBA por primera vez desde 1999 y buscan conquistar su primer campeonato desde 1973. En tanto, San Antonio va por su sexto título.