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SANTIAGO DEL ESTERO | 09 JUN 2026 | 12º
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Amy Adams confirmó su participación en la nueva película de Star Wars protagonizada por Ryan Gosling

La actriz reveló su incorporación al proyecto durante una entrevista televisiva, aunque evitó dar detalles sobre su personaje o la trama.

Hoy 08:47
Amy Adams

La actriz Amy Adams confirmó que formará parte de la próxima película de Star Wars protagonizada por Ryan Gosling, poniendo fin a meses de especulaciones sobre su posible incorporación a la franquicia.

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El anuncio se produjo durante su participación en el programa “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, donde la intérprete se refirió por primera vez a los rumores. “Los rumores son ciertos. Sí, eso es todo lo que puedo decir: estoy en la película”, expresó.

Si bien confirmó su presencia en el proyecto, Adams aclaró que no está autorizada a brindar información adicional, por lo que evitó revelar detalles sobre su personaje o el argumento del film. Incluso, ante las insistencias del conductor, optó por mantener el hermetismo y señaló que regresará al programa cuando pueda compartir más información.

En la entrevista, la actriz también destacó su vínculo personal con la saga al asegurar que formar parte de Star Wars representa “un sueño hecho realidad”. En ese sentido, recordó su fanatismo desde la infancia, cuando coleccionaba productos de la franquicia, entre ellos una muñeca de la princesa Leia, que incluso volvió a comprar en versiones relanzadas para regalar.

De esta manera, Amy Adams se suma oficialmente a uno de los proyectos más esperados de la franquicia, que continúa ampliando su universo con nuevas producciones y figuras de renombre en su elenco.

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