Tras una nueva normativa, militares podrán acceder a trabajos externos como Uber o delivery

La medida elimina una restricción vigente y permite al personal de las Fuerzas Armadas sumar ingresos fuera del horario de servicio.

Hoy 10:17

En medio de los crecientes reclamos por los bajos salarios dentro de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa autorizó al personal militar a desempeñar actividades laborales complementarias fuera de su horario de servicio.

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La medida alcanza a soldados, suboficiales y oficiales, quienes ahora podrán trabajar legalmente en tareas privadas para reforzar sus ingresos mensuales. Entre las actividades permitidas aparecen empleos vinculados a plataformas de delivery, conducción en Uber, seguridad privada y otros trabajos compatibles con la función militar.

La decisión se conoció en un contexto marcado por el fuerte deterioro del poder adquisitivo del personal militar, situación que generó reiterados reclamos durante los últimos meses por parte de efectivos que denunciaron dificultades económicas para afrontar gastos básicos.

Desde el Gobierno nacional sostuvieron que la resolución apunta a ampliar oportunidades laborales y otorgar mayor libertad al personal de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la medida abrió una fuerte polémica porque para distintos sectores representa una admisión implícita de que los salarios actuales ya no alcanzan para cubrir las necesidades esenciales.

La discusión también impactó en el plano político. Durante la campaña presidencial y al inicio de su gestión, Javier Milei había prometido jerarquizar y fortalecer institucionalmente a las Fuerzas Armadas. En ese contexto, la posibilidad de que militares deban recurrir a trabajos como reparto de comidas o transporte privado para completar ingresos generó críticas y cuestionamientos.

Uno de los puntos que más debate despertó es el uso de personal altamente capacitado en tareas alejadas de su formación profesional. Muchos efectivos poseen entrenamiento especializado en logística, inteligencia, comunicaciones, operaciones tácticas y defensa territorial, pero ahora podrían terminar desempeñándose como repartidores, choferes o trabajadores eventuales para compensar la pérdida salarial.

La medida ya comenzó a generar repercusiones dentro y fuera del ámbito militar, mientras continúan los reclamos por mejoras salariales y actualización de haberes en las distintas fuerzas del país.