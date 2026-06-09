Fariña declaró en la Causa Cuadernos y apuntó contra Néstor Kirchner

El exfinancista sostuvo que el expresidente habría favorecido el desarrollo de las empresas de Lázaro Báez, a quien definió como “depositario de confianza”.

Hoy 10:41

El exfinancista, Leonardo Fariña, declara en el juicio de la denominada causa Cuadernos y dijo que el expresidente Néstor Kirchner facilitó el “crecimiento exponencial” del conglomerado empresarial de Lázaro Báez, Austral Construcciones. Se trata del “valijero” arrepentido en la causa de La Ruta del Dinero K, que tuvo al empresario como principal condenado en ese expediente.

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Fue durante su exposición en el proceso que tiene como principal imputada a la expresidenta Cristina Kirchner, acusada de ser la jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de coimas de empresarios de la obra pública.

Fariña declaró: “Báez era amigo con todas las letras (de Néstor Kirchner), lo digo de una manera ni mala ni buena, loable, en cuanto al concepto que ellos tenían de amistad, pero a su vez tenían una relación comercial, personal. Báez era un depositario de confianza del señor Kirchner, lo cual le facilitó no solamente las cuestiones que tienen que ver con el inicio de la empresa sino con el crecimiento exponencial que tenía”.

El exfinancista declaró que “la empresa de Báez (durante el kirchnerismo) tenía celeridad en el cobro de certificados" de obra pública: “Levantaba un teléfono, iba y cobraba”. Dijo que el empresario tenía como interlocutor al por entonces secretario de Obra Pública de la Nación, José López, en lo que en ese momento era el Ministerio de Planificación Federal, liderado por Julio de Vido, organismo disuelto en 2015.

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