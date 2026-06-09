Tragedia en una reunión familiar en California: un padre mató a sus hijos mellizos

Los menores, de 10 años, fueron identificados como Greysen y Joseph Chavez. El agresor se suicidó en el lugar.

Hoy 10:46

La policía de Canoga Park, en el Valle de San Fernando, California, encontró muertos a dos mellizos de 10 años y a su padre de 37 dentro de un departamento. Los investigadores creen que se trató de un crimen seguido de suicidio.

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El hecho ocurrió el domingo por la noche en un departamento ubicado en la cuadra 8000 de Owensmouth Avenue.

Según informó la Policía de Los Ángeles (LAPD), los chicos fueron identificados como Greysen Chavez y Joseph Chavez. La identidad del padre, de 37 años, todavía no fue difundida oficialmente.

La pesadilla comenzó cerca de las 19:15, cuando los oficiales de la división Topanga de la LAPD recibieron un llamado por disparos en el lugar. Al llegar, encontraron a tres personas muertas dentro de uno de los dormitorios, todas con heridas de bala.

Según el medio local KTLA, el hombre también disparó contra su esposa pero erró el tiro. La mujer fue vista junto a su familia, visiblemente afectada, a las afueras del edificio.

En el lugar, los agentes recuperaron un arma de fuego. El capitán Mike Bland confirmó que “la investigación preliminar indica que se trata de un caso de asesinato y suicidio”. La División de Robos y Homicidios de la policía quedó a cargo del caso.

Según KTLA, el ataque ocurrió en medio de la fiesta de cumpleaños de una abuela.

En la puerta del edificio, vecinos y allegados dejaron flores y mensajes en homenaje a los nenes.

Mientras tanto, la investigación continúa para determinar qué condujo al brutal ataque y crimen de los chicos.