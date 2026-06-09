Reconstruyen el trágico accidente en el que perdió la vida Malena Sayavedra en Frías

El procedimiento se realiza este martes sobre la Ruta Nacional 157, con la intervención de autoridades judiciales, personal policial y peritos. Buscan determinar cómo ocurrió el siniestro que conmocionó a toda la ciudad.

Hoy 11:12

Durante la mañana de este martes se lleva a cabo en Frías la reconstrucción del trágico accidente en el que perdió la vida la adolescente Malena Sayavedra, un hecho que conmocionó profundamente a toda la ciudad.

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El procedimiento comenzó alrededor de las 9, sobre la Ruta Nacional 157, escenario del fatal siniestro vial. En el lugar trabajan autoridades judiciales, personal policial y peritos, con el objetivo de establecer con mayor precisión cómo ocurrieron los acontecimientos.

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La reconstrucción forma parte de las medidas investigativas dispuestas en la causa y busca aportar nuevos elementos que permitan esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

El caso generó una fuerte repercusión en Frías y sigue siendo acompañado de cerca por familiares, vecinos y la comunidad en general, que aguardan avances en la investigación.

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La muerte de Malena Sayavedra dejó un profundo dolor en la ciudad y mantiene vigente el pedido de respuestas y justicia por parte de su entorno.