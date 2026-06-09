Cuenta regresiva: ¿por qué es feriado el próximo lunes 15 de junio?

La semana que viene será corta. Al feriado del lunes se suma el del sábado 20 de junio, fecha en la cual se conmemora el Día de la Bandera.

Hoy 11:23

Junio arrancó hace apenas 9 días y ya trae un finde largo para los argentinos. Sí, el próximo lunes 15 de junio es feriado y dará un descanso de tres días para muchos. El feriado del lunes corresponde al jueves 17, cuando se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, una de las figuras más importantes de la historia argentina y un protagonista fundamental en la lucha por la independencia.

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Güemes fue un militar y político salteño cuya actuación tuvo un papel decisivo durante las guerras de independencia. Su liderazgo estuvo especialmente vinculado a la defensa del norte argentino frente a las invasiones realistas, una tarea que resultó clave para impedir el avance español hacia el territorio que actualmente conforma la República Argentina.

Aunque la fecha oficial de la conmemoración es el 17 de junio, el calendario nacional establece la posibilidad de trasladar determinadas fechas patrias. En este caso, el homenaje fue movido al lunes 15 de junio, generando así un fin de semana largo de alcance nacional.

Feriado del 20 de junio, inamovible

Por su parte, el próximo sábado 20 de junio, Día de la Bandera y Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, caerá sábado en Argentina y no se trasladará. De esta manera, el feriado nacional no generará un nuevo fin de semana largo durante junio de 2026.

La fecha está incluida dentro de los feriados inamovibles establecidos por la Ley 27.399, que regula el calendario oficial de feriados nacionales y días no laborables en el país.

Así, el único descanso extendido de junio será el del lunes 15, correspondiente al traslado del feriado por Martín Miguel de Güemes.