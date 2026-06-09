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SANTIAGO DEL ESTERO | 09 JUN 2026 | 16º
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Policiales

Detuvieron al sospechoso por el homicidio de un joven durante una gresca en La Banda

El acusado fue localizado y detenido en la vía pública luego de una investigación que incluyó análisis de cámaras, entrevistas a testigos y diversos procedimientos judiciales. Además, se secuestraron elementos considerados clave para la causa.

Hoy 11:33
Detenido

La investigación se inició luego de que una familiar de la víctima alertara a las autoridades que su sobrino se había presentado en su domicilio con múltiples heridas punzocortantes

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Según manifestó, el joven alcanzó a solicitar ayuda, pero instantes después se desplomó. Al arribar al lugar, los efectivos policiales lo encontraron tendido e inconsciente, mientras que personal sanitario constató que ya no presentaba signos vitales.

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Ante la gravedad del hecho, se activó el protocolo correspondiente, interviniendo personal de la Comisaría Comunitaria N° 13, División Criminalística Banda, División Bomberos de la Policía de la Provincia y efectivos de Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 4 Zona Oeste, quienes trabajaron en la preservación de la escena y la recolección de los primeros elementos de interés para la causa.

A partir de las tareas investigativas desarrolladas por el Departamento Homicidios y Delitos Complejos, que incluyeron entrevistas a testigos, relevamientos vecinales y análisis de registros fílmicos, se logró individualizar a un masculino señalado como principal sospechoso del crimen

Con las pruebas reunidas, la fiscal interviniente solicitó diversas medidas judiciales, las cuales fueron autorizadas por la jueza de Control y Garantías. En ese marco, se concretaron allanamientos y otras diligencias orientadas al esclarecimiento del hecho.

Como resultado de los procedimientos, los investigadores lograron detener al sospechoso en la vía pública. Asimismo, secuestraron prendas de vestir con aparentes manchas hemáticas, armas blancas, muestras para análisis pericial y un teléfono celular, elementos considerados de interés para la investigación.

El detenido fue trasladado y puesto a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones destinadas a esclarecer por completo las circunstancias del homicidio.

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