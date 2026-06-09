Clodomira: detienen a una joven acusada de sacar préstamos a nombre de dos jubilados

La acusada habría utilizado las tarjetas y datos personales de las víctimas para realizar extracciones bancarias y gestionar créditos sin su consentimiento.

Hoy 11:39

La investigación realizada por la División Delitos Económicos permitió detener a una joven de 27 años acusada de apropiarse de tarjetas bancarias de dos adultos mayores, realizar extracciones de dinero y gestionar préstamos utilizando sus datos personales.

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La investigación se inició a fines de 2025 a partir de las denuncias efectuadas por dos hermanos de 67 y 79 años, residentes en una zona rural de Clodomira, quienes advirtieron importantes descuentos en sus haberes previsionales.

Según se estableció durante la pesquisa, la acusada, una joven de 27 años domiciliada en la zona, habría ganado la confianza de las víctimas ofreciéndoles ayuda para realizar distintos trámites. Aprovechando que los damnificados desconocían el funcionamiento de las operaciones bancarias, logró que le entregaran sus tarjetas de débito bajo el argumento de gestionar trámites ante organismos como ANSES y PAMI.

Con el paso de los meses, los hermanos comenzaron a percibir una considerable disminución en los montos de sus pensiones. Ante esta situación, solicitaron la colaboración de familiares, quienes los acompañaron a una entidad bancaria para obtener un detalle de los movimientos registrados en sus cuentas.

De acuerdo con la información obtenida, se detectaron extracciones de dinero en efectivo, transferencias electrónicas y la gestión de préstamos preaprobados que habrían sido realizados sin el consentimiento de los titulares. Tras conocer estas irregularidades, las víctimas radicaron la denuncia en la Comisaría Comunitaria N° 16 de Clodomira.

La causa fue derivada a la División Delitos Económicos de La Banda, cuyos investigadores, bajo directivas de la fiscal interviniente, realizaron un exhaustivo trabajo de recolección de pruebas. Entre las evidencias incorporadas a la causa se encuentran registros fílmicos que permitieron identificar a la sospechosa efectuando movimientos bancarios en fechas coincidentes con las operaciones denunciadas.

Con los elementos reunidos, la jueza de Control y Garantías ordenó un allanamiento en un inmueble del paraje Las Chacras. Durante el procedimiento se secuestró un teléfono celular, dos tarjetas de débito pertenecientes a uno de los damnificados, documentación vinculada a la investigación y prendas de vestir que coincidirían con las observadas en las imágenes analizadas.

Asimismo, se concretó la detención de la sospechosa, quien fue trasladada y alojada en la Alcaidía del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 5, imputada por el supuesto delito de estafa reiterada, quedando a disposición de la Justicia.