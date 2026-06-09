Recuperaron un iPhone y productos robados de un centro de estética en La Banda

Los elementos habían sido sustraídos tras un robo en un local del centro bandeño. Fueron recuperados por la Policía durante una investigación que permitió localizarlos en una vivienda del barrio Villa Unión.

Hoy 11:50

El hecho fue denunciado durante la madrugada de ayer por la propietaria de un centro de estética ubicado sobre calle República del Líbano, quien fue alertada por un vecino acerca de que personas desconocidas habían violentado la vidriera del comercio para ingresar al interior.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al verificar la situación, la damnificada constató la sustracción de un teléfono celular iPhone 11 y diversos productos de cuidado capilar marca Kérastase, por lo que radicó la correspondiente denuncia penal.

Con intervención de la fiscalía de turno, personal de la Brigada de Investigaciones inició tareas investigativas y recopiló información que permitió establecer que los elementos sustraídos podrían encontrarse en una vivienda del barrio Villa Unión.

Al constituirse en el lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 31 años, quien manifestó que durante la madrugada un sujeto le había dejado un envoltorio con distintos objetos, indicándole que regresaría posteriormente para retirarlos.

Tras ser informada de que los bienes estaban vinculados a un hecho delictivo, la mujer realizó la entrega voluntaria de los elementos, permitiendo su secuestro preventivo.

Los bienes recuperados fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia para su posterior restitución a la damnificada, mientras continúan las tareas investigativas para identificar al autor del hecho.