El gobernador Elías Suárez inauguró obras en el departamento Río Hondo

Las obras incluyeron la refacción y ampliación de una escuela, la habilitación de un jardín de infantes y la entrega de viviendas sociales.

Hoy 11:51

En el marco de las políticas que impulsa el Gobierno de la provincia para fortalecer el sistema educativo, el gobernador Elías Suárez inauguró este martes por la mañana las obras de refacción y ampliación en la Escuela N° 833 “Miguel y Bárbara Mukdise" y en el Jardín de Infantes Anexo N°168 del paraje Puesto de Retiro, en el departamento Río Hondo.

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En esta jornada también se entregaron viviendas sociales que fueron construidas con fondos aportados por la provincia y que contó con la colaboración de la Cooperativa Unidos para el Progreso y la Asociación Amparo para su ejecución.

El corte de cintas y la entrega simbólica de llaves de las unidades habitacionales se realizaron en el domicilio de Daiana González en Sotelo, donde el mandatario ratificó la continuidad del programa ejecutado a través del Ministerio de Desarrollo Social, que lleva más de 32 mil viviendas construidas en todo el territorio provincial y destacó la importancia de este programa que ya benefició a miles de santiagueños.

También participaron de las actividades oficiales el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; los ministros de Obras Públicas, Aldo Hid; de Desarrollo Social, Ángel Niccolai; y de Educación, Mariela Nassif. Además de la presidente del Consejo General de Educación, María Elena Herrera; los comisionados de Vinará, Andres Alimir, y de Sotelo, Ramón González Núñez.

Fue parte de la ceremonia también la señora Mercedes Neme de Mukdise, familiar de Bárbara y Miguel Mukdise, nombre que lleva la institución en homenaje al legado de los primeros pobladores de la localidad.

Tras la entrega formal de viviendas sociales, el gobernador Suárez y su comitiva se trasladaron luego a la escuela, donde dejó formalmente habilitadas las renovadas instalaciones para 99 alumnos.

Acompañados por la directora, Claudia Campero, las autoridades recorrieron los espacios reacondicionados del edificio, que también es sede del Colegio Secundario de Puesto de Retiro por la tarde. Cuenta con 7 aulas, dirección, secretarias, salas de educación física, informática; biblioteca, laboratorio, depósito, cocina comedor y sanitarios.

El edificio del jardín de infantes tiene 2 salas con sanitarios incorporados, galería, patio de formación cubierto, núcleo sanitario general, dirección y cocina.

Todas las dependencias fueron completamente equipadas con mobiliario, material de estudio, herramientas tecnológicas y conexión a internet.

Durante el acto se anunció además que se encuentran en ejecución diversas obras en la región.

También en esta oportunidad, el Gobierno de la provincia entregó a la institución anfitriona bustos de los precursores de la Autonomía Provincial, Juan Felipe Ibarra y Juan Francisco Borges.

Al tomar la palabra, la directora recordó los comienzos de la escuela que comenzó a funcionar en el año 1910 y destacó con emoción la inauguración de “un espacio moderno y equipado que representa igualdad, inclusión y mejores oportunidades educativas".

Al final, agradeció a quienes "apoyaron este sueño, especialmente al gobernador, y deseo que esta escuela sea símbolo de esperanza y progreso para las futuras generaciones".

Al hacer uso de la palabra, el gobernador Suárez expresó su satisfacción por la habilitación formal de los edificios completamente remodelados y con ampliaciones para los alumnos de la zona que asisten a los tres niveles fundamentales de la formación: Inicial, Primario y Secundario.

“Este es un momento que tenemos que destacar, recordar y ponernos felices porque cuando estamos junto a nuestros niños en un ámbito educativo es una esperanza de paz, de amor, una esperanza que nos proyecta hacia el futuro con mucha alegría”, dijo.

En ese sentido, remarcó la decisión política tomada por el ex gobernador Gerardo Zamora, en el año 2005, que estableció “la educación como el pilar fundamental de la gestión de gobierno” para el desarrollo sostenible de Santiago del Estero.

“Pensamos que la educación es ese pilar fundamental –sostuvo– porque es el lugar donde educamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, donde abrimos una ventana de esperanza hacia el futuro; y el crecimiento de la provincia está en ese desafío de poder formarnos y crecer; poder educarnos y de esa manera seguir acompañando este proceso de crecimiento y futuro de la provincia”.

“La educación para nosotros implica, en primer lugar, tener el ámbito adecuado; la infraestructura necesaria, escuelas en toda la provincia que cuenten con los elementos y que sean aptas, dignas para aprender y enseñar. Por supuesto que también tiene que tener las comodidades necesarias para poder desarrollar esa tarea, tener el equipamiento necesario”, agregó.

También celebró el objetivo cumplido, de llevar internet a todos los establecimientos educativos de la provincia, “porque ese es un acto de igualdad y de justicia, para que nuestros alumnos puedan estudiar y formarse en cualquier parte de nuestra provincia”.

“Hasta la escuela más pequeña hoy cuenta con la posibilidad de disponer de internet de calidad, que le va a brindar oportunidades mayores para aprender todo lo necesario para desarrollarse en el futuro”, subrayó.

Suárez hizo hincapié además en el rol de los docentes como parte de este proceso. “También tenemos que pensar, como lo dijimos desde principio de año, en la docencia, en nuestros maestros, nuestros educadores; tiene que ser los protagonistas de ese crecimiento y desarrollo. Por eso, durante este año tomamos medidas y pusimos en marcha la cobertura de cargos de base para docentes que no tengan trabajo y que vivan en el lugar donde reside. Eso es verdaderamente una transformación en la educación”, sentenció.

De igual manera, dijo que otro desafío fundamental era abrir los concursos para la cobertura de cargos directivos en las instituciones.

En ese sentido, recordó que hace pocos días se cumplió el tiempo de inscripción para participar en un concurso amplio para cargos de director o vicedirector.

“Más de 1.596 docentes se han anotado, que aspiran a ser directores o subdirectores de la escuela de la provincia. Es un hito fundamental”, afirmó.

Ante la comunidad del departamento Río Hondo, el gobernador no dudó en asegurar que esto es parte de un “cambio transformador” que permitirá que los docentes conduzcan las escuelas y acompañen a los alumnos hacia el progreso de la provincia.

“Desde este lugar nos llevamos una esperanza para poder seguir trabajando y garantizando que la educación sea la base fundamental de una gestión de gobierno exitosa para toda la provincia”, dijo el mandatario al despedirse de la comunidad de Puesto de Retiro.