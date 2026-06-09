Caso Mariana Ibáñez: la querella buscará que la causa sea investigada como homicidio simple con dolo eventual

Los abogados querellantes Dr. Javier Leiva, Dra. Herrera Sol y Dr. Diego Abate anticiparon que solicitarán un cambio en la calificación legal de la causa.

Hoy 16:11

La investigación por la muerte de Lourdes Mariana Ibáñez, la joven de 26 años que falleció tras ser embestida por una camioneta en avenida Belgrano, continúa avanzando mientras la querella ya definió la estrategia judicial que impulsará en representación de la familia.

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Los abogados Javier Leiva, Sol Herrera y Diego Abate adelantaron que buscarán que la causa deje de ser investigada como homicidio culposo agravado por accidente de tránsito y pase a encuadrarse como homicidio simple con dolo eventual, una figura que contempla una escala penal considerablemente más alta.

La fiscal Belkys Alderete, a cargo de la investigación, confirmó que este martes indagará a Nahuel Ferreyra, el conductor de la Volkswagen Amarok involucrada en el siniestro fatal ocurrido durante la mañana del sábado.

En diálogo con Noticiero 7, la abogada Sol Herrera explicó que la actual calificación es provisoria y que la investigación continúa incorporando elementos de prueba.

"Recién nos terminamos de comunicar con la doctora Belkys Alderete, que es la fiscal que lleva la causa, y todavía nos ha dicho que está todo en tratativas. Todavía no hay nada definido. La carátula, por supuesto, es provisional, así que hay que seguir con los avances de la investigación", señaló.

Actualmente, Ferreyra se encuentra imputado por homicidio culposo agravado por accidente de tránsito, una figura que prevé penas menores y que contempla como agravante la fuga posterior al hecho.

Sin embargo, desde la querella consideran que las circunstancias que rodearon el siniestro justifican una acusación más severa. En ese sentido, el abogado Javier Leiva indicó que la familia solicitará formalmente el cambio de calificación.

"La carátula primogénita es homicidio culposo agravado por accidente de tránsito. Esta querella ya ha estado en tratativas para llevar una cierta estrategia. De acuerdo a nuestra perspectiva, es un homicidio simple con dolo eventual, por lo que vamos a bregar en audiencia para que se cambie la carátula lo más pronto posible", sostuvo.

Por su parte, el abogado Diego Abate remarcó que uno de los elementos que la querella considera especialmente relevante es que el conductor se haya retirado del lugar tras el impacto.

Consultado sobre si la fuga agrava la situación procesal del imputado, respondió: "Sí, sí, por supuesto. Es un agravante donde lo califica, por eso ahí donde queremos llevarlo nosotros, que sea un homicidio con dolo eventual".

Lourdes Ibáñez murió el sábado por la mañana luego de ser embestida por una camioneta sobre avenida Belgrano. Según la investigación, Ferreyra abandonó el lugar sin asistir a la víctima y fue localizado horas después en la ciudad de Fernández, donde finalmente quedó detenido.

Mientras la fiscalía continúa reuniendo pruebas para reconstruir la mecánica del hecho, la familia de la joven insiste en que se determinen todas las responsabilidades penales y que la causa sea encuadrada en la figura que consideran acorde a la gravedad de lo ocurrido.