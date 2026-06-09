Impactante choque en Añatuya: una adolescente fue hospitalizada de urgencia

El siniestro ocurrió en calle Estrada y las ex vías. La víctima fue trasladada al hospital para su evaluación.

Hoy 15:20

Un accidente de tránsito ocurrido este martes generó preocupación en la ciudad de Añatuya, luego de que una menor de edad resultara herida en un sector de importante circulación vehicular.

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El siniestro tuvo lugar en la intersección de calle Manuel Estrada y las ex vías del ferrocarril, por causas que aún son materia de investigación. De acuerdo a los primeros informes policiales, el rodado involucrado habría impactado contra una construcción, dejando como saldo a una adolescente con lesiones que requirieron asistencia médica inmediata.

Tras el alerta, efectivos de la Comisaría 41 se hicieron presentes en el lugar para realizar las pericias correspondientes y ordenar el tránsito, ya que se trata de un cruce con flujo constante de vehículos.

En tanto, personal de la ambulancia municipal brindó los primeros auxilios a la joven en el lugar del hecho y posteriormente dispuso su traslado urgente al hospital zonal de Añatuya, donde quedó internada bajo observación para determinar la gravedad de las lesiones.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer la mecánica del accidente y establecer posibles responsabilidades. Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial sobre el estado de salud de la menor, aunque se aguarda que en las próximas horas se brinden mayores precisiones sobre su evolución.