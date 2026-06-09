Victoriano tras el 0-2 de Quimsa: “Tenemos que ir a Comodoro con la mentalidad de ganar”

El entrenador de la Fusión analizó la derrota en el segundo juego de la final ante Gimnasia y remarcó que el equipo todavía mantiene chances de pelear por el título.

Hoy 15:57

Lucas Victoriano habló después de la dura derrota de Quimsa ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia, que dejó a la Fusión 0-2 abajo en la serie final de la Liga Nacional de Básquet.

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El entrenador tucumano analizó el desarrollo del segundo juego, en el que Quimsa volvió a caer como local en el Estadio Ciudad, esta vez por 80-79, y reconoció que el equipo perdió el control del partido en momentos clave.

“En el primer tiempo hicimos el plan que teníamos. Si bien nos hicieron pocos puntos, podríamos haber ajustado más la defensa. En el tercer cuarto nos anotaron 28 puntos y dejamos que Gimnasia creciera y diera el zarpazo final”, expresó Victoriano.

El DT también fue autocrítico con el cierre del encuentro, donde la Fusión tuvo chances de quedarse con el triunfo, pero terminó sufriendo el doble agónico de Anyelo Cisneros.

“En el último cuarto no estuvimos tranquilos. Fuimos jugando más por inercia y por capacidad individual que en equipo”, sostuvo.

La derrota golpeó fuerte a Quimsa, que había conseguido la ventaja deportiva durante la fase regular y comenzó la final con dos partidos en casa. Sin embargo, Gimnasia se llevó ambos juegos de Santiago del Estero y viajará a Comodoro Rivadavia con una diferencia importante.

“Un 0-2 de local es duro porque nos habíamos ganado en la fase regular la posibilidad de contar con la ventaja deportiva y con el apoyo de nuestro público, que nos acompañó de manera increíble”, señaló el entrenador.

Pese al panorama adverso, Victoriano dejó en claro que Quimsa no se baja de la pelea y que el equipo deberá cambiar rápido el chip para afrontar los próximos compromisos como visitante.

“Sabemos que esto se hizo cuesta arriba y somos conscientes de eso, pero tenemos que ir a Comodoro Rivadavia con la mentalidad de ganar. Todavía tenemos la posibilidad de lograr el campeonato, que será para el equipo que consiga cuatro victorias”, remarcó.

La serie continuará este jueves desde las 21, en el estadio Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia, donde Quimsa buscará descontar en la serie final.