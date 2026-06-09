Un joven hospitalizado tras ser agredido en Salta por un robo

Un joven sufrió graves lesiones tras ser atacado por un grupo en Salta para robarle sus pertenencias, lo que ha generado preocupación en la comunidad local.

Hoy 16:13

En un hecho alarmante, un joven fue hospitalizado tras ser agredido por un grupo de individuos que lo emboscó para robarle sus pertenencias en la zona este alta de la ciudad de Salta. Este incidente ocurrió durante la madrugada del domingo 7 de junio, en las inmediaciones de la plaza principal del barrio El Mirador.

De acuerdo con la información proporcionada por De Frente Salta, las actuaciones judiciales ya están en curso, a raíz de la denuncia formalizada por la madre del menor ante la Policía. La madre indicó que su hijo había salido de su vivienda alrededor de las 04:00 de la madrugada para realizar unas compras en un comercio cercano.

El joven regresó a su hogar pocos minutos después con lesiones visibles en sus extremidades inferiores y el rostro cubierto de sangre. Relató que fue interceptado repentinamente por varios sujetos mientras transitaba por un espacio verde del complejo habitacional.

Los agresores lo atacaron físicamente sin mediar palabra, logrando arrebatar su billetera que contenía $30.000 en efectivo, su DNI y dos teléfonos celulares, uno de ellos un iPhone 12 y otro de la marca Motorola.

Ante la situación, los familiares del menor intentaron localizar a los responsables del ilícito para exigir la devolución de los objetos robados. Sin embargo, en respuesta a su reclamo, los delincuentes dispararon varias veces al aire, buscando amedrentar a los vecinos y asegurar su escape del lugar.

Como consecuencia de las heridas sufridas en la cabeza y en las piernas, el joven tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, donde ingresó con un diagnóstico de politraumatismos y permanece bajo observación médica.