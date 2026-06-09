“El único”: el espectacular reconocimiento que la FIFA le hizo a Messi a dos días del Mundial

A través de un posteo oficial en sus redes, el máximo organismo del fútbol destacó un récord inédito del capitán argentino que nadie pudo igualar en la historia de la Copa del Mundo.

Hoy 16:42

A solo dos días del inicio del Mundial, la FIFA volvió a rendirse ante Lionel Messi con un reconocimiento especial en sus redes sociales. El máximo organismo del fútbol destacó al capitán argentino como un futbolista único en la historia de la Copa del Mundo.

A través de un posteo oficial, FIFA recordó que Messi es el único jugador que ganó dos Balones de Oro en Mundiales, una marca que ningún otro futbolista pudo igualar desde que el premio comenzó a entregarse oficialmente.

El capitán de la Selección Argentina recibió esta distinción por primera vez en Brasil 2014, luego de disputar la final ante Alemania. Años más tarde, volvió a quedarse con el premio en Qatar 2022, donde además levantó la Copa del Mundo con la Albiceleste.

Desde que FIFA entrega el Balón de Oro al mejor jugador del Mundial, a partir de España 1982, ningún otro futbolista logró obtenerlo en más de una edición.

El posteo, que rápidamente se volvió viral y generó miles de reacciones de hinchas de distintas partes del mundo, aparece como una antesala ideal para una nueva aventura mundialista de Messi.

A las puertas de su sexta Copa del Mundo, el rosarino llega respaldado por el cariño de los hinchas, el gran presente de la Selección y el reconocimiento de un organismo que volvió a destacar su lugar irrepetible en la historia del fútbol.

Con ese mensaje, FIFA volvió a poner en valor la trayectoria de Messi y su impacto en los Mundiales, donde ya dejó una marca que, hasta ahora, nadie pudo alcanzar.