Fuerte respaldo de la Legislatura provincial a la política salarial y social del Gobierno santiagueño

Durante la sesión ordinaria encabezada por el vicegobernador Carlos Silva Neder, los diputados destacaron la política salarial y social de la Provincia.

Hoy 17:37

En el marco de una nueva sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, conducida por el vicegobernador y titular natural del cuerpo, Dr. Carlos Silva Neder, la Legislatura provincial brindó un firme respaldo a los recientes anuncios económicos del Poder Ejecutivo sobre el cronograma oficial de pagos y beneficios extraordinarios previstos para los próximos meses, destacando el esfuerzo financiero que hace el Gobierno de Santiago del Estero en el marco del complejo panorama nacional.

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Durante el debate parlamentario, los legisladores ponderaron la previsibilidad de la gestión y se apropiaron del mensaje institucional del Gobierno provincial, ratificando que “el modelo santiagueño garantiza la inversión en educación, producción y capacitación juvenil sin descuidar las finanzas públicas”.

Los diputados destacaron que “el manejo ordenado de los recursos permite al Gobierno provincial, pese al contexto nacional complejo, priorizar los intereses de los trabajadores y de los sectores más vulnerables de la comunidad”.

Malvinas: muestra fotográfica en la Legislatura

En el marco del Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico, la Legislatura declaró de Interés la Muestra Fotográfica de Alberto Rodríguez Garnier, que se desarrollará el 10, 11 y 12 de junio en el Espacio Malvinas de la Cámara de Diputados.

“La muestra constituye una valiosa propuesta cultural y educativa que, a través del lenguaje fotográfico, contribuye a preservar la memoria histórica, fortalecer la conciencia nacional y promover la reflexión sobre una causa que forma parte de la identidad colectiva de nuestro pueblo”, indicaron los legisladores.

Despachos de comisión

Durante la sesión, el Cuerpo aprobó despachos que declaran de interés provincial: la destacada trayectoria de la docente Miryam Del Valle Torres; el "Encuentro Nacional de la Red Federal de H.I.J.O.S 2026" (10/07 al 12/07); las actividades que se llevarán a cabo durante todo el mes de junio de 2026 con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre; las actividades por el Día Internacional Contra el Trabajo Infantil (12/06 en la Plaza Libertad) y la participación del Coro de Niños de la Provincia en el “Encuentro Octubre Coral” (La Pampa) del 23/10 al 25/10.

Asimismo, se aprobó el Proyecto Institucional y Muestra Pedagógica “Nuestro Héroe de Malvinas”, organizado por la Escuela N° 607 “Cabo 2° Ramón Edmundo Ordóñez” de Las Termas de Río Hondo para el 12/06.

Economía, producción, cultura y tradición

Se declaró de interés el “1° Foro de Economías Regionales de la República Argentina” (12/06) y las celebraciones por la “Semana del Graduado en Ciencias Económicas” (01/06 al 05/06); el "1° Festival del Tamal, Doma y Folklore" en El Arenal (Jiménez) para el 13/06 y la 4ª Edición de la "Fiesta Criolla y Competencia de Cabrito a la Estaca" en Sol de Julio (21/06).

Deportes

La agenda deportiva provincial recibió un fuerte respaldo institucional mediante la declaración de interés de múltiples competencias: el 7° Torneo Nacional de Maxi básquet “Miguel Cortijo” (13/06 al 15/06); el Selectivo Provincial del Certamen Nacional de Malambo Femenino 2026 en el Club Central Córdoba de Frías (13/06); y el X Concurso Provincial del Caballo Peruano de Paso 2026 en el Vivero San Carlos (03/07 al 05/07).

Educación universitaria y escolar

Se declararon de interés el acto por los 30 Años de la Carrera de Licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo de la UNSE (12/06); el III Taller Provincial de Cooperativismo y Mutualismo Escolar en el Anexo de la misma alta casa de estudios (05/06); y el acto de imposición del nombre "Josefa Tenorio: La Abanderada del Ejército de Los Andes" a la Escuela N° 1046 de Sotelo (Río Hondo), fijado para el 16/06.

Salud y capacitación

Por otra parte, se aprobó el dictado de las capacitaciones de “Acompañantes Terapéuticos con orientación en Salud y Educación” y “Auxiliar de Farmacia” (mayo de 2026 a mayo de 2027), junto con la 1er Jornada Interdisciplinaria y Encuentro Odontológico Transdisciplinario (16/06 y 17/06) en la UCSE. Además, la conmemoración de un nuevo Aniversario de la firma del Pacto de Vinará; el “II Congreso de Derechos Humanos del Norte Grande Argentino” en la UNSE (19/06 y 20/06) y la “Jornada de Actualización en lo Penal Juvenil” (24/06) en Frías.

Alumnos de Periodismo presenciaron la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados

Una delegación de 25 alumnos de 2° Año de la Carrera de Periodismo del Instituto Superior de Educación Mariano Moreno presenció hoy la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.

Los estudiantes asistieron acompañados por la docente a cargo de la cátedra, Dra. Noelia Cecilia Kairuz. Durante el desarrollo del debate parlamentario, el cuerpo de legisladores les brindó una cordial bienvenida y destacó la importancia de que los futuros comunicadores conozcan de cerca la actividad legislativa provincial.