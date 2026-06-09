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SANTIAGO DEL ESTERO | 09 JUN 2026 | 18º
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Video: una grabación muestra a Barrelier junto a Soledad Andreani después del crimen de Agostina

Las imágenes fueron captadas por cámaras de seguridad en barrio Yofré. Según la investigación, corresponden a momentos posteriores al femicidio y podrían aportar nuevos elementos a la causa que conmociona a Córdoba.

Hoy 18:24

Un video registrado por cámaras de seguridad de la vía pública podría convertirse en una pieza clave dentro de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada y descuartizada en la ciudad de Córdoba. Las imágenes muestran a Claudio Barrelier junto a Soledad Andreani, ambos detenidos en el marco de la causa.

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Según difundieron medios cordobeses, la grabación fue captada el pasado 25 de mayo alrededor de las 13 horas en barrio Yofré. En las imágenes se observa a los acusados descender de un Ford Ka negro perteneciente a Andreani, vehículo que, de acuerdo con la investigación, habría sido utilizado por Barrelier para trasladar los restos de la adolescente hasta el descampado donde posteriormente fueron encontrados.

El registro adquiere relevancia porque, de acuerdo con la hipótesis judicial, Agostina habría sido asesinada entre la noche del 23 de mayo y la madrugada del 24. De esta manera, el video mostraría uno de los primeros encuentros entre los imputados después del crimen.

La secuencia también exhibe distintas acciones realizadas por ambos. En un momento se observa a Barrelier retirar una tela del baúl del automóvil, doblarla y volver a guardarla. Posteriormente, los dos ingresan a un comercio, realizan compras y colocan los productos dentro del vehículo. Además, las cámaras captaron instantes en los que permanecieron juntos frente al local e incluso momentos de conversación.

La causa continúa avanzando con múltiples medidas de prueba para determinar el grado de participación de cada uno de los acusados. Barrelier se encuentra imputado por el femicidio de la adolescente, mientras que Andreani enfrenta cargos vinculados al presunto encubrimiento del hecho. El expediente es investigado por la fiscalía a cargo de Raúl Garzón.

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