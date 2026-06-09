Escala el conflicto en Medio Oriente: Estados Unidos lanzó ataques contra Irán

La ofensiva fue confirmada por el Comando Central estadounidense y, según Washington, se produjo en respuesta al derribo de un helicóptero Apache en el estrecho de Ormuz. La operación fue autorizada por el presidente Donald Trump y vuelve a elevar la tensión en una de las regiones más sensibles del mundo.

Hoy 18:44

El conflicto en Medio Oriente sumó un nuevo episodio de tensión este martes luego de que Estados Unidos confirmara ataques contra objetivos iraníes en respuesta al derribo de un helicóptero militar Apache que realizaba tareas de patrullaje en las inmediaciones del estrecho de Ormuz. La operación fue anunciada por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) a través de un comunicado oficial.

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Según informó el organismo militar, las fuerzas estadounidenses comenzaron una serie de “ataques de autodefensa” contra posiciones vinculadas a Irán. Desde Washington sostuvieron que la medida fue autorizada por el presidente Donald Trump y que constituye una respuesta proporcional a la agresión sufrida por la aeronave militar.

Horas antes de la ofensiva, Trump había advertido públicamente que su país respondería al incidente ocurrido en una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo. De acuerdo con la versión estadounidense, el helicóptero fue alcanzado por fuerzas iraníes mientras desarrollaba una misión de vigilancia en la zona.

El estrecho de Ormuz es considerado un punto estratégico para el transporte de energía a nivel global y suele estar en el centro de las disputas geopolíticas de la región. Por ese corredor marítimo transita una parte significativa del petróleo exportado desde los países del Golfo Pérsico hacia los mercados internacionales.

Mientras tanto, las autoridades iraníes rechazaron las acusaciones de Washington y cuestionaron la ofensiva estadounidense. Hasta el momento no se informó oficialmente cuáles fueron los blancos alcanzados durante los ataques ni si se registraron víctimas.

La nueva escalada se produce en un contexto de creciente tensión regional, marcado por enfrentamientos, amenazas cruzadas y operaciones militares que involucran a Irán, Estados Unidos e Israel. La comunidad internacional sigue de cerca la evolución de los acontecimientos ante el temor de que el conflicto pueda expandirse y generar nuevas consecuencias para la seguridad y la economía mundial.