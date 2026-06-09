El santiagueño detenido en Brasil por racismo denunció que fue golpeado por otros presos

Eduardo Ignacio Murias, de 63 años, permanece detenido en São João del Rei acusado de discriminar a un niño durante un viaje en tren. Tras ser agredido dentro del penal, fue alojado en una celda separada.

09/06/2026

La Justicia brasileña confirmó la prisión preventiva de Eduardo Ignacio Murias, el turista santiagueño de 63 años acusado de haber discriminado a un niño durante un viaje turístico entre São João del Rei y Tiradentes, en el estado de Minas Gerais.

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El hombre permanece detenido desde el 24 de mayo en una unidad penitenciaria de São João del Rei. En las últimas horas, su defensa pidió la excarcelación luego de denunciar que fue golpeado por otros reclusos dentro del penal.

Según confirmó la Secretaría de Estado de Justicia y Seguridad Pública de Minas Gerais, Ignacio fue agredido por otros presos apenas un día después de ingresar a la cárcel. A raíz del episodio, las autoridades decidieron trasladarlo a una celda separada por razones de seguridad.

La Justicia ratificó la prisión preventiva

El lunes, la Corte rechazó la apelación presentada por la defensa y confirmó la detención preventiva del argentino. Su abogado, Ciro Chagas, informó que realizó un nuevo pedido de hábeas corpus y cuestionó que las agresiones sufridas por su cliente no hayan sido tomadas en cuenta al momento de resolver la situación judicial.

Mientras tanto, la dirección de la prisión abrió un procedimiento interno para investigar el ataque ocurrido dentro del establecimiento penitenciario.

El hecho que originó la detención

El caso ocurrió el 24 de mayo durante un viaje en el tradicional tren a vapor que une las ciudades de São João del Rei y Tiradentes, en la región de Campo das Vertentes.

De acuerdo con el informe policial, Ignacio habría tomado fotos y videos de un menor sin autorización dentro del vagón. Luego, según la denuncia, compartió esas imágenes en una conversación acompañadas de mensajes racistas escritos en español.

Los comentarios hacían referencia al color de piel del niño y contenían expresiones discriminatorias. En uno de los mensajes, el acusado llegó a decir que podía “tomarlo como esclavo”.

La situación fue advertida por un pasajero, quien alertó a la madre del menor de que el turista argentino estaba fotografiando y filmando al niño. La familia había subido al tren alrededor de las 10 de la mañana para celebrar el cumpleaños de la mujer.

Tras la denuncia, pasajeros y personal del tren retuvieron a Ignacio hasta la llegada de la Policía Militar, que lo detuvo en el lugar. La causa quedó bajo secreto de sumario y la investigación continúa en curso.