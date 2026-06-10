"Está lleno de inconsistencias": el fiscal acelera la investigación sobre el patrimonio de Adorni

El fiscal espera la declaración jurada del jefe de Gabinete para contrastarla con los informes financieros incorporados a la causa. En tribunales aseguran que la pesquisa detectó presuntas inconsistencias patrimoniales.

Hoy 00:25

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa una etapa clave. El fiscal Gerardo Pollicita aguarda la presentación de la declaración jurada del funcionario para contrastar esa información con los informes patrimoniales y financieros que ya fueron incorporados al expediente a través de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

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Según trascendió en ámbitos judiciales, el fiscal profundizó el análisis de los movimientos económicos de Adorni con un nivel de detalle que sorprendió incluso dentro de Comodoro Py. Fuentes cercanas a la causa señalaron que la investigación avanzó sobre gastos personales, bienes, movimientos financieros y distintos aspectos de la situación patrimonial del funcionario. “Buscó hasta lo que Adorni gasta para el seguro del auto”, resumieron para describir el alcance de la pesquisa.

La expectativa ahora está puesta en la declaración jurada que el jefe de Gabinete deberá presentar ante la Justicia. Ese documento será clave para que los investigadores puedan comparar los ingresos declarados con el patrimonio acumulado y los gastos detectados durante el análisis realizado por la DAFI.

En los tribunales consideran que ese cruce de información podría ser determinante para el futuro de la causa. De hecho, fuentes consultadas sostienen que los informes preliminares ya habrían despertado dudas entre los investigadores. “Pollicita ya tramitó el requerimiento de justificación patrimonial y parece que Adorni está lleno de inconsistencias”, afirmaron desde el ámbito judicial.

La tarea del fiscal consiste en determinar si existe una diferencia patrimonial que no pueda ser justificada con los ingresos declarados por el funcionario. Para ello se analizan bienes, operaciones financieras, gastos y distintos movimientos económicos que permitan establecer si existe correspondencia entre el patrimonio y los recursos informados oficialmente.

Mientras tanto, otro de los focos de atención está puesto en el juez Ariel Lijo, quien delegó la investigación en manos de Pollicita. El magistrado viajará próximamente a París para participar de una actividad vinculada al GAFI, donde coincidirá con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Esa situación alimentó especulaciones en algunos sectores judiciales, aunque dentro de Comodoro Py relativizan cualquier posible influencia sobre el expediente.

Según trascendió, el viaje generó comentarios en los tribunales sobre un eventual acercamiento entre sectores del Gobierno y el magistrado. Sin embargo, distintas fuentes judiciales consideran poco probable que ello modifique el rumbo de la investigación debido a la cantidad de documentación que ya fue reunida por la fiscalía.

Quienes conocen el trabajo de Pollicita aseguran que el fiscal mantiene una postura firme respecto del expediente y que está decidido a avanzar sobre toda la información recopilada. “No le importa el Gobierno ni Milei, Karina o Adorni”, señalaron fuentes citadas por el medio especializado.

Con la declaración jurada todavía pendiente y los informes patrimoniales ya en manos de la Justicia, las próximas semanas aparecen como decisivas para la causa. Los investigadores deberán determinar si las explicaciones aportadas por Adorni alcanzan para despejar las dudas surgidas durante la pesquisa o si, por el contrario, el expediente avanza hacia nuevas medidas judiciales.