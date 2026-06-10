Detenidos en operativos antinarcóticos en Jujuy durante una semana

Entre el 29 de mayo y el 4 de junio, las fuerzas de seguridad en Jujuy realizaron operativos antinarcóticos que resultaron en la detención de 20 personas y el secuestro de más de 8 kilos de cocaína y casi 30 de marihuana.

Hoy 02:20

Entre el 29 de mayo y el 4 de junio, se llevaron a cabo importantes operativos antinarcóticos en Jujuy, donde efectivos de la Dirección General de Narcotráfico colaboraron con la Agencia Provincial de Delitos Complejos y el Ministerio Público de la Acusación.

Durante estos operativos, se realizaron 19 procedimientos en diversas localidades, resultando en la detención de 20 personas involucradas en actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.

Las autoridades informaron que se secuestraron más de 8 kilos de cocaína y cerca de 30 kilos de marihuana, así como teléfonos celulares y otros elementos que son relevantes para las investigaciones en curso.

Los operativos se enfocaron en áreas críticas de la provincia, tales como San Salvador de Jujuy, Alto Comedero, Libertador General San Martín, Perico, Monterrico y la ciudad de La Quiaca.

Desde las fuerzas de seguridad se destacó que estas acciones reflejan un firme compromiso en la prevención y la desarticulación de las redes dedicadas al tráfico de estupefacientes en Jujuy.

La colaboración entre distintas fuerzas y organismos estatales es crucial para enfrentar el narcotráfico y garantizar la seguridad en la provincia, lo que ha llevado a un mayor enfoque en la detección y persecución de delitos vinculados a las drogas.