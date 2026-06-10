La Banda: incendiaron una casa por el crimen de Lucas Roldán

Aprovechando la oscuridad de la noche, allegados al joven asesinado habrían arrojado combustible y prendido fuego la casa que alquilaba Beatriz.

Hoy 06:35

La violencia que rodea al crimen de Lucas Roldán sumó un nuevo capítulo durante la madrugada de ayer, cuando una vivienda del barrio Bajo de Vértiz —en donde alquilaba Beatriz— fue consumida parcialmente por un incendio que, según las primeras sospechas, habría sido provocado intencionalmente.

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Fuentes policiales y judiciales consultadas indicaron que el hecho se registró alrededor de las 2.20 en una casa ubicada en la esquina de Aconcagua y Lamadrid. Al llegar al lugar, personal policial y bomberos encontraron importantes daños materiales ocasionados por las llamas, aunque afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

La propietaria del inmueble — una mujer de 74 años— manifestó a los investigadores que la vivienda era alquilada por Beatriz, quien había sido desalojada durante la mañana del lunes, después del sangriento asesinado de Roldán.

Según la investigación judicial, Roldán en la previa del homicidio había llegado a la casa de Beatriz —quien se encontraba con su novia Ingrid, su amigo Pablo Sayago y el novio de éste, Abraham Llanos alías el "Paraguayo"— para exigir que le devuelvan el celular que había empeñado.

Allí se generó una discusión con la inquilina (Beatriz) —quien según determinó Homicidios y Delitos Complejos a través de los testimonios— se dedicaba a comercializar sustancias tóxicas.

Dentro de la vivienda, se generó una discusión entre la víctima y la inquilina, en la que habrían intervenido sus acompañantes y posterior a ello se produjo el homicidio en la calle. Además, en medio de la gresca resultó herido Pablo Sayago.

Según manifestó la dueña de la vivienda —quien radicó denuncia por daños en la Comisaría 13— los responsables del incendio serían "Cachi" y un hombre de apellido Díaz, con quienes la ex ocupante mantenía conflictos personales.

Cuando Beatriz abandonó la vivienda, allegados de Roldán ingresaron y la saquearon llevándose todas sus pertenencias. En la huida juraron volver. En el momento en que las llamas consumían la vivienda, Bomberos de la Policía acudió y logró controlar la situación. Más tarde —bajo las órdenes del fiscal José Alberto Piña— los expertos realizaron pericias para establecer si el incendio fue provocado deliberadamente.

Mientras tanto efectivos de la Brigada de Investigaciones llevan adelante averiguaciones para identificar a los responsables y esclarecer el trasfondo de un episodio que vuelve a sacudir al barrio Bajo de Vértiz.

Lucas fue sepultado y Pablo evoluciona favorablemente

Mientras la Justicia continúa investigando el caso para determinar fehacientemente qué sucedió durante la madrugada del lunes, el cadáver de Lucas fue entregado a sus familiares en la mañana de ayer.

A pocos metros del lugar de la tragedia sus restos fueron despedidos por decenas de personas que acompañaron a sus familiares. Pasadas las 16 sus restos fueron llevados a la necrópolis municipal bandeña para ser sepultados.

En paralelo se supo que Pablo Sayago —quien se encuentra internado en el CIS Banda con custodia policial— tuvo una importante mejoría y pese a que sigue en Terapia Intensiva, se encuentra fuera de peligro.

Sus dichos serán de vital importancia para la investigación, que por ahora tiene al novio de Sayago —Abraham Llanos, alías el "Paraguayo"— como el presunto autor del crimen.