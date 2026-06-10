$LIBRA: un informe de la Policía Federal debilita la explicación que dio Milei para distanciarse de la maniobra

Fue realizado por un organismo especializado de Cibercrimen: confirma que el código que compartió el Presidente no era público y señala que un único actor tenía el “control primario absoluto” de la criptomoneda.

Hoy 07:45

Un informe técnico preliminar acerca del origen de la criptomoneda $LIBRA debilita la explicación que ofreció el presidente Javier Milei respecto al tuit con el que le dio promoción al activo digital que acabó bajo sospecha de estafa.

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El análisis, realizado por un organismo especializado en cibercrimen de la Policía Federal y anexado ahora al expediente judicial, indica que la moneda no estaba enlistada en ninguna plataforma centralizada de compra y que solo un único actor tenía el “control primario absoluto” sobre los mil millones de unidades de $LIBRA creadas el 14 de febrero de 2025, a las 18:38.

Se trata de la cuenta que en la investigación fue identificada como una billetera fundacional del proyecto, bajo control del equipo de Hayden Davis.

Cuando el caso explotó, con la quita masiva de fondos y el derrumbe inmediato de la moneda, Milei dijo en una entrevista que había promovido una moneda que “era pública”, aunque nunca explicó de dónde obtuvo el contrato alfanumérico de 44 caracteres que posibilita comprar una moneda que no estaba enlistada en ningún sitio y había sido creada 23 minutos antes.

En esa misma entrevista, se refirió a los damnificados como “operadores de la volatilidad” y afirmó que se necesitaba ser una persona “hiper especializada” y estar “recontra interiorizado” en el tema para comprar el activo del que él había tomado conocimiento.

“[...] al momento de la publicación del token −señala el informe− el mismo no se encuentra enlistado en exchanges centralizados, por lo cual los usuarios para el acceso inicial, dependen de la información lanzada del proyecto, o bien del envío desde la dirección inicial que posee los tokens disponibles para su distribución”.

La única plataforma local que alcanzó a poner a $LIBRA como una opción de compra fue Ripio, pero recién a las 21.40.

El informe apuntaló lo que el experto crypto Fernando Molina había anticipado al declarar en la Cámara de Diputados: que ese código no estaba disponible en ningún sitio de internet a las 19.01, cuando lo publicó Milei.

El trabajo de la Policía −que es preliminar− se suma a otra información acumulada en el expediente que pone bajo tensión aquella explicación del Jefe de Estado sobre cuán al tanto estaba del proyecto. El peritaje realizado sobre el teléfono de Mauricio Novelli, el lobista local que habría hecho llegar la propuesta al Presidente, indicó que Milei estaba al teléfono con él en los minutos previos y posteriores al tuit.

Ese día, Novelli se encontraba en Texas, Estados Unidos, reunido con Hayden Davis, tal como dio a conocer en su momento Clarín. Al respecto, el empresario dijo en una entrevista: “No me hagan el enemigo público número 1. No es que yo lo hackeé o algo. Estaba en la sala con gente que representaba al Presidente. Él dijo lo que iba a hacer. Él estaba al teléfono”.

Del mismo peritaje surgió una imagen con un texto borroso en el que, días antes del lanzamiento de $LIBRA, se describía un presunto acuerdo de 5.000.000 de dólares para condicionar la actuación del presidente Milei en redes.