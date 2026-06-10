El Frente Cívico presenta esta tarde a Mario Benavente como candidato a intendente de la Capital

El lanzamiento oficial se realizará desde las 16 en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Hoy 08:00

El Frente Cívico oficializará este miércoles la candidatura del ingeniero Mario Ramón Santiago Benavente como aspirante a la Intendencia de la Municipalidad de la Capital, en un acto previsto para las 16 horas en el salón del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

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La definición del espacio político posiciona a Benavente como la figura elegida para competir en las próximas elecciones, en una decisión que marca la agenda política local. Actualmente se desempeña como secretario de Coordinación de Gabinete municipal, rol desde el cual ha tenido una fuerte participación en la gestión.

Desde el entorno partidario destacan que su designación responde a su perfil técnico y político, al que definen como un “arquitecto de la gestión”, en alusión a su trayectoria dentro de la administración pública.

Benavente cuenta con una extensa carrera en el ámbito estatal. Ingresó a la Municipalidad de la Capital en 1989, donde desarrolló funciones como programador, jefe de Personal, jefe de Sistemas y director de Informática hasta 2004. Posteriormente, en 2005, dio el salto a la órbita provincial como director general de Informática de la Provincia.

En la actualidad, además de su función en el municipio, encabeza ad honorem el Instituto Tecnológico de Santiago del Estero (ITSE) desde 2021, consolidando un perfil orientado a la modernización tecnológica.

Dentro del Frente Cívico lo consideran una garantía de continuidad de un modelo de gestión ordenado, pero con una impronta renovada enfocada en la innovación y el desarrollo tecnológico.