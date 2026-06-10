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SANTIAGO DEL ESTERO | 10 JUN 2026 | 20º
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El Frente Cívico presentó a Mario Benavente como candidato a intendente de la Capital

El lanzamiento se realizó en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Hoy 17:37
Frente Cívico

El Frente Cívico por Santiago oficializó este miércoles la candidatura del ingeniero Mario Ramón Santiago Benavente para la Intendencia de la Municipalidad de la Capital, en un acto realizado en el salón del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

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La presentación reunió al gobernador Elías Suárez, la actual intendenta de la Capital Norma Fuentes, el senador nacional Gerardo Zamora, el vicegobernador Carlos Silva Neder, además de dirigentes, militantes y representantes de organizaciones que integran el espacio político.

Con esta definición, el oficialismo confirmó a Benavente como el dirigente elegido para competir en las próximas elecciones municipales. Actualmente se desempeña como secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital, función desde la que ha tenido una participación activa en la gestión local.

Desde el Frente Cívico destacan que su designación responde a una combinación de experiencia en la administración pública, capacidad técnica y conocimiento de la gestión. En ese marco, lo consideran una figura capaz de dar continuidad a las políticas impulsadas en la ciudad durante los últimos años.

Benavente inició su trayectoria en la Municipalidad de la Capital en 1989, desempeñándose en distintas áreas vinculadas a la informática y la administración. Con el paso de los años ocupó cargos como jefe de Personal, jefe de Sistemas y director de Informática, antes de incorporarse a la estructura provincial como director general de Informática.

En la actualidad, además de su función en el municipio, preside ad honorem el Instituto Tecnológico de Santiago del Estero (ITSE), institución desde la cual promueve iniciativas vinculadas a la innovación, la capacitación y el desarrollo tecnológico.

Sostienen que su candidatura representa la continuidad de un modelo de gestión con eje en la modernización del Estado, la planificación y el desarrollo urbano, incorporando además una mirada orientada a los desafíos tecnológicos de los próximos años.

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