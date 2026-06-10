El Frente Cívico presentó oficialmente a Mario Benavente como candidato a intendente de la Capital

El lanzamiento se realizó en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Hoy 18:36

Con un marco imponente, acompañado por miles de militantes y vecinos de todos los barrios, fue presentado este miércoles por la tarde el Ing. Mario Benavente como candidato a intendente de la ciudad Capital por el Frente Cívico.

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El máximo referente de la principal fuerza política de Santiago del Estero, el senador nacional Gerardo Zamora, quien estuvo acompañado por el gobernador Elías Suárez, en el acto de presentación del candidato que se realizó en las instalaciones del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas, ubicado en calle Buenos Aires, junto con el vicegobernador Carlos Silva Neder y la actual intendente Norma Fuentes.

También fueron parte del acto de lanzamiento la ex gobernadora Claudia de Zamora y el senador y presidente del PJ, José Emilio Neder; además de otros legisladores nacionales y provinciales, miembros del gabinete provincial, representantes de la CGT, organizaciones sociales y referentes del Frente Cívico, como así también los precandidatos que participaron del acto.

Tras la lectura del documento de respaldo rubricado por todos los sectores que integran el Frente Cívico por Santiago, fue el senador Zamora el encargado de hacer la presentación oficial de Benavente como la persona elegida para encabezar la lista de candidatos para las elecciones municipales del próximo 2 de agosto en la Capital.

En su mensaje, Zamora destacó la experiencia del candidato para llevar adelante una gestión municipal con una fuerte mirada en la gente y sus necesidades.

Remarcó la importancia de sostener la unidad del proyecto político y trabajar en equipo, para resaltar luego las virtudes del candidato como profesional, un técnico de bajo perfil, con una gran capacidad docente demostrada como director del Instituto Tecnológico de Santiago del Estero, donde tiene un papel fundamental para la formación de cientos de jóvenes en nuevas tecnologías y economía del conocimiento.

Al tomar la palabra, Mario Benavente agradeció el masivo respaldo de la gente, ante quienes se comprometió a trabajar con determinación para llevar adelante una gestión ordenada, eficiente, con más obras y mejores servicios para todos los barrios con el desafío fundamental de mejorar la calidad de vida de cada familia.

Tras un repaso por sus diferentes roles dentro de la administración municipal y provincial, manifestó los claros objetivos para su gestión, con una fuerte apuesta a los jóvenes, a través de la capacitación “como una herramienta para salir adelante, trabajar y mejorar sus vidas”.

Se refirió además a la importancia del manejo responsable de los recursos sin dejar de lado la concreción de proyectos que mejoren las condiciones de vida de cada vecino de la ciudad.

En ese sentido, dijo que pondrá especial empeño en la innovación y modernización en todas las áreas “para acercar el municipio a la gente, porque la tecnología tiene que estar al servicio de los ciudadanos para mejorar su calidad de vida”.

“Gobernar no es improvisar, sino es fijarse un rumbo, fijar proyectos y cada día avanzar en esos proyectos y afianzarlos. Este proyecto no es personal, es para todos, es un proyecto para la gente con una ciudad moderna, ordenada y con más oportunidades”, afirmó.

“La ciudad va a seguir creciendo y no se detiene, así como la provincia hizo un crecimiento y nunca se detuvo. Debemos cuidar y fortalecer los proyectos, los sueños y las ideas”, agregó.

“Estamos comprometidos con este proyecto de gobierno para todos nuestros vecinos de la ciudad Capital. Por eso quiero que me acompañen en este nuevo desafío”, concluyó.