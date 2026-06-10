Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 JUN 2026 | 21º
X
Locales

En vivo: el Frente Cívico presenta a Mario Benavente como candidato a intendente de la Capital

El lanzamiento oficial se realiza en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Hoy 16:15
Mario Benavente

El Frente Cívico oficializa este miércoles la candidatura del ingeniero Mario Ramón Santiago Benavente como aspirante a la Intendencia de la Municipalidad de la Capital, en un acto en el salón del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La definición del espacio político posiciona a Benavente como la figura elegida para competir en las próximas elecciones, en una decisión que marca la agenda política local. Actualmente se desempeña como secretario de Coordinación de Gabinete municipal, rol desde el cual ha tenido una fuerte participación en la gestión.

Desde el entorno partidario destacan que su designación responde a su perfil técnico y político, al que definen como un “arquitecto de la gestión”, en alusión a su trayectoria dentro de la administración pública.

Benavente cuenta con una extensa carrera en el ámbito estatal. Ingresó a la Municipalidad de la Capital en 1989, donde desarrolló funciones como programador, jefe de Personal, jefe de Sistemas y director de Informática hasta 2004. Posteriormente, en 2005, dio el salto a la órbita provincial como director general de Informática de la Provincia.

En la actualidad, además de su función en el municipio, encabeza ad honorem el Instituto Tecnológico de Santiago del Estero (ITSE) desde 2021, consolidando un perfil orientado a la modernización tecnológica.

Dentro del Frente Cívico lo consideran una garantía de continuidad de un modelo de gestión ordenado, pero con una impronta renovada enfocada en la innovación y el desarrollo tecnológico.

TEMAS Mario Benavente
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La Banda: incendiaron una casa por el crimen de Lucas Roldán
  2. 2. El santiagueño detenido en Brasil por racismo denunció que fue golpeado por otros presos
  3. 3. El gobernador Elías Suárez presentó “ServicioSGO”, la nueva plataforma digital para impulsar el trabajo local y la economía del conocimiento
  4. 4. “Te voy a reventar la cara...”: una madre amenazó a una docente por una nota sobre su hija
  5. 5. Allanaron una vivienda en Villa Nueva y detuvieron a “Picudo” por una causa de hurto
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT