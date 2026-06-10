Lanzaron “ServicioSGO”, la nueva plataforma laboral de la provincia

La herramienta digital busca conectar de forma directa a usuarios y prestadores de distintos rubros, sin intermediarios ni comisiones, y promover nuevas oportunidades laborales en Santiago del Estero.

Hoy 09:40

Este miércoles por la mañana fue presentada oficialmente en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB) la plataforma ServicioSGO, una herramienta digital creada para conectar de manera simple, directa y sin intermediarios a quienes necesitan contratar un servicio con personas que cuentan con un oficio, profesión o emprendimiento para ofrecer.

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El acto de lanzamiento contó con la presencia del gobernador de la Provincia, Elías Suárez; el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; y la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde O’Mill, además de funcionarios, emprendedores, trabajadores independientes y representantes de distintos sectores productivos.

La plataforma surge con el objetivo de fortalecer la economía local y generar nuevas oportunidades laborales para los santiagueños, permitiendo que cualquier ciudadano pueda encontrar profesionales y prestadores de servicios cerca de su ubicación.

A través de ServicioSGO, los usuarios podrán buscar servicios relacionados con turismo, transporte, belleza y salud, construcción, organización de eventos, mantenimiento del hogar, etc además de servicios especializados en diferentes rubros.

El sistema ofrece un acceso gratuito tanto para quienes desean contratar un servicio como para quienes buscan promocionar su trabajo. Los prestadores podrán crear un perfil, cargar información sobre su experiencia, describir los servicios que brindan y publicar fotografías de trabajos realizados, facilitando el contacto directo con potenciales clientes.

Bajo el lema “Donde el oficio se vuelve oportunidad”, ServicioSGO se presenta como una nueva alternativa para impulsar la inclusión laboral, fortalecer el desarrollo económico local y acercar soluciones prácticas a las necesidades cotidianas de los santiagueños.