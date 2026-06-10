Sydney Sweeney quiere que los fans vean una escena eliminada de Euphoria

La actriz reveló que se trataba de una secuencia audaz en la que su personaje, Cassie, realizaba pole dance tras haber tomado clases especialmente para el papel.

Hoy 10:19

La actriz Sydney Sweeney expresó su deseo de que los seguidores de Euphoria puedan ver una escena eliminada de la tercera temporada de la serie, la cual implicó un importante trabajo de preparación por parte de la intérprete.

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En una reciente entrevista con Vanity Fair, Sweeney brindó detalles sobre esta secuencia que finalmente no fue incluida en el montaje final. Según explicó, se trataba de una escena ambientada en un club nocturno en la que su personaje, Cassie, compartía momentos con Maddy, interpretada por Alexa Demie.

“Había escenas muy divertidas entre nosotras cuando Cassie va al club con Maddy y participan de sesiones de fotos”, comentó la actriz. En ese contexto, el personaje comienza a sentirse atraído por el entorno: “Cassie ve a las chicas en el escenario, se entusiasma y piensa que podría hacerlo”.

La secuencia avanzaba hacia un momento más arriesgado, en el que el personaje, bajo los efectos del alcohol, subía al escenario y realizaba una coreografía de pole dance. Para ello, Sweeney aseguró haber tomado clases específicas: “Hice entrenamiento para pole dancing y fue muy divertido. Estas chicas son realmente fuertes”, destacó.

Sydney Sweeney en la tercera temporada de Euphoria.

Sin embargo, el creador de la serie, Sam Levinson, decidió dejar la escena fuera del episodio final al considerar que “no encajaba con la narrativa”. A pesar de la decepción inicial, la actriz comprendió la decisión.

Posteriormente, Levinson planteó la posibilidad de publicar el material como contenido adicional o escena eliminada, una idea que Sweeney apoyó: “Le dije que por favor lo haga, porque le dediqué mucho trabajo”, afirmó.

Por el momento, no está confirmado si la escena verá la luz. La tercera temporada de Euphoria, que concluyó el 31 de mayo de 2026, marcó además el cierre de la serie. Actualmente, todas sus temporadas se encuentran disponibles en la plataforma HBO Max.